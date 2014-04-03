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市场报道 | 2014年 4月 3日 星期四 21:48 BJT

美国股市：温和高开，道指和标普指数双双处在纪录高位

路透纽约4月3日 - 美国股市周四温和高开，道琼工业指数和标准普尔500指数双双处在纪录高位，尽管稍早的数据显示美国最新一周初请失业金人数增幅高于预估。

道琼工业指数 开盘上涨28.07点或0.17%，报16,601.07点；标准普尔500指数 上涨2.51点或0.13%，至1,893.41点；Nasdaq指数 上涨4.04点或0.09%，报4,280.50点。(完)
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