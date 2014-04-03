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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 21:57 BJT

美国热股：制药商Cytrx称其癌症试验药物成效改善，盘初股价飙升近17%

路透4月3日 - 制药商Cytrx 称动物实验中，其一种癌症试验药物将成活率提高了2.5倍。

该公司股票周三收在3.81美元，周四盘初飙升近17%。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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