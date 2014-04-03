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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 22:20 BJT

美国数据：ISM-3月非制造业指数成长加速至53.1

路透纽约4月3日 - 美国供应管理协会(ISM)周四公布，3月服务业活动成长加速，因就业分项指数重回扩张区域。

ISM公布，3月非制造业指数升至53.1，略低于53.5的预期，但稳超2月的51.6。

2月数据为2010年2月以来最低，反映恶劣天气对企业活动的影响。

3月ISM服务业数据连续第51个月高于50的荣枯分水岭，进一步显示严寒天气的影响正在逐步消退。

不过，增速仍远低于去年8月触及的七年高位57.9。就业分项指数从2月触及的2010年3月以来最低47.5攀升至53.6。

企业活动分项指数连降第二个月，从2月的54.6下跌至53.4，低于预期的55.2。

新订单分项指数从2月的51.3上升至53.4，连续第三个月上升。(完)

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(编译 母红; 审校　利棣儿)
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