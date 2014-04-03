欧洲汇市：英镑因服务业PMI数据疲弱而下滑，兑欧元上涨

路透伦敦4月3日 - 英镑兑美元周四下跌，此前公布的英国3月服务业扩张速度低于预期，但英镑兑欧元上涨，因欧洲央行暗示采取量化宽松政策的可能性。

英国数据盖过了央行总裁卡尼此前讲话的影响。此前卡尼接受一报纸采访时称，可能在下次大选前上调利率。大选将在2015年5月举行，市场在消化英国在一年后升息的可能性。

卡尼的讲话在亚洲交易时段和欧洲盘初推升英镑。英国公布服务业采购经理人指数(PMI)后，英镑回吐涨幅。

英国3月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)跌至57.6，低于2月的58.2，且低于路透调查预估的58.1。但3月指数仍远高于荣枯分界线50，且显示服务业强劲成长。

在午后交易中，英镑兑美元 跌0.35%，至1.6580美元，在早盘英国数据公布后报1.6630美元左右。交易商表示，如果周五的美国就业数据好于预期，英镑可能跌向近期低位约1.6510美元。

欧元兑英镑 回吐稍早升幅，报0.8275英镑，在欧洲央行维持利率不变后，欧元触及0.8314日内高位。(完)

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