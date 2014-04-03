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市场报道 | 2014年 4月 4日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收升，因低吸买盘和豆油上涨

路透芝加哥4月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易商表示，因低吸买盘，和豆油市场上涨。

大豆从周三下跌1.5%的頽势中反弹。

豆粕期货上涨，和大豆一起攀升。

预期未来几周美国豆粕和豆油供应会减少，因在终端用户需求清淡的情况下，加工设法提高压榨利润率。

美国农业部表示，周度出口销售旧作大豆6.62万吨，低于市场预期。新作大豆出口销售1.94万吨。

指标CBOT-5月大豆合约 结算价报14.75-1/4美元，涨13美分。

5月豆粕 上扬3.6美元，报每短吨480.1美元。5月豆油合约 升0.82美分，收报41.67美分。

今日CBOT大豆预估成交量为163,208口，豆粕为60,186口，豆油为100,364口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0-#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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