标题新闻：截至4月2日当周货币市场共同基金减少131.2亿美元，至2.63万亿(兆)美元-ICI

中国企业：万达集团与WMM达成战略合作，世界马拉松大满贯赛事将落户中国

路透北京4月27日 - 中国大型民企--万达集团周三与雅培世界马拉松大满贯联盟（WMM）在北京签订战略合作协议。未来10年，万达将在亚太地区举办三个世界马拉松大满贯赛事，其中一站赛事将落户中国。万达此次获得了在中国举办该项赛事的独家权益，万达体育将与WMM共同在中国选择某个一线城市举办该项赛事。