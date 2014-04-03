美国股市：道琼工业指数收低0.45点，Nasdaq指数下挫0.91%

《汇市简讯》澳洲公布进出口物价数据，澳元/美元无动于衷
0141GMT * 澳洲第一季进口物价较前季上涨1.2%，出口物价升9.4% * 中国3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长23.8%。1-3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长28.3% * 澳元/美元对数据没有反应，目前在开盘水平0.7474附近交投 (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透纽约4月3日 - 美国股市周四下跌，生物科技股和动能股大跌，令Nasdaq指数下挫约1%。道指和标准普尔500指数盘中均创下日内纪录高位。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低0.45点，至16,572.55点；标准普尔500指数 收低2.13点，或0.11%，至1,888.77点；Nasdaq指数 下滑38.716点，或0.91%，至4,237.740点。(完)
0141GMT * 澳洲第一季进口物价较前季上涨1.2%，出口物价升9.4% * 中国3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长23.8%。1-3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长28.3% * 澳元/美元对数据没有反应，目前在开盘水平0.7474附近交投 (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
卢森堡--欧盟官员会见欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，为英国退欧谈判做准备。(0900)
路透北京4月27日 - 中国大型民企--万达集团周三与雅培世界马拉松大满贯联盟（WMM）在北京签订战略合作协议。未来10年，万达将在亚太地区举办三个世界马拉松大满贯赛事，其中一站赛事将落户中国。万达此次获得了在中国举办该项赛事的独家权益，万达体育将与WMM共同在中国选择某个一线城市举办该项赛事。