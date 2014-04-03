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市场报道 | 2014年 4月 4日 星期五 04:16 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.45点，Nasdaq指数下挫0.91%

路透纽约4月3日 - 美国股市周四下跌，生物科技股和动能股大跌，令Nasdaq指数下挫约1%。道指和标准普尔500指数盘中均创下日内纪录高位。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低0.45点，至16,572.55点；标准普尔500指数 收低2.13点，或0.11%，至1,888.77点；Nasdaq指数 下滑38.716点，或0.91%，至4,237.740点。(完)
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