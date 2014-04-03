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市场报道 | 2014年 4月 4日 星期五 05:04 BJT

加拿大股市：下跌，投资者静待美国就业报告

路透多伦多4月3日 - 加拿大主要股指周四下滑，因在美国就业报告公布前，加国经济数据不佳令投资人的不安情绪加强，且金价下跌拖累金矿股表现。

周四数据显示，上周美国初请失业金人数升幅大于预期。

投资者等待周五公布的美国月度非农就业报告。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低56.90点，或0.39%，报14,402.21点。10大类股中八类收低。

工业股下跌0.5%，金矿股下滑0.9%，因金价走低。(完)
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