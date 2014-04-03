加拿大股市：下跌，投资者静待美国就业报告

《汇市简讯》澳洲公布进出口物价数据，澳元/美元无动于衷
0141GMT * 澳洲第一季进口物价较前季上涨1.2%，出口物价升9.4% * 中国3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长23.8%。1-3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长28.3% * 澳元/美元对数据没有反应，目前在开盘水平0.7474附近交投 (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透多伦多4月3日 - 加拿大主要股指周四下滑，因在美国就业报告公布前，加国经济数据不佳令投资人的不安情绪加强，且金价下跌拖累金矿股表现。
周四数据显示，上周美国初请失业金人数升幅大于预期。
投资者等待周五公布的美国月度非农就业报告。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低56.90点，或0.39%，报14,402.21点。10大类股中八类收低。
工业股下跌0.5%，金矿股下滑0.9%，因金价走低。(完)
0141GMT * 澳洲第一季进口物价较前季上涨1.2%，出口物价升9.4% * 中国3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长23.8%。1-3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长28.3% * 澳元/美元对数据没有反应，目前在开盘水平0.7474附近交投 (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
卢森堡--欧盟官员会见欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，为英国退欧谈判做准备。(0900)
路透北京4月27日 - 中国大型民企--万达集团周三与雅培世界马拉松大满贯联盟（WMM）在北京签订战略合作协议。未来10年，万达将在亚太地区举办三个世界马拉松大满贯赛事，其中一站赛事将落户中国。万达此次获得了在中国举办该项赛事的独家权益，万达体育将与WMM共同在中国选择某个一线城市举办该项赛事。