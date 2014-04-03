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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 05:38 BJT

纽约期市：ICE期棉收低且本周可能下跌，因忧虑中国需求

路透纽约4月3日 - 棉花期货周四连续第四日下跌，为1月底来最长跌势，因对中国需求持续下降和美国供应不断上升的担忧加重。

洲际交易所(ICE)5月棉花合约 小幅下跌0.53美分，或0.6%，收报每磅90.98美分。

本周近月棉花合约可能录得五周来首周下跌。

美国周度棉花出口销售和付运较上周均下降，但在上周指标棉花合约 价格急升至97.35美分的两年高位的情况下，这样的表现仍算是相对强劲。

美国农业部报告显示，截止3月27日该周，净销售2013/14年棉花4.27万包，付运总计24.67万包。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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