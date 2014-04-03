纽约期市：ICE期棉收低且本周可能下跌，因忧虑中国需求

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透纽约4月3日 - 棉花期货周四连续第四日下跌，为1月底来最长跌势，因对中国需求持续下降和美国供应不断上升的担忧加重。
洲际交易所(ICE)5月棉花合约 小幅下跌0.53美分，或0.6%，收报每磅90.98美分。
本周近月棉花合约可能录得五周来首周下跌。
美国周度棉花出口销售和付运较上周均下降，但在上周指标棉花合约 价格急升至97.35美分的两年高位的情况下，这样的表现仍算是相对强劲。
美国农业部报告显示，截止3月27日该周，净销售2013/14年棉花4.27万包，付运总计24.67万包。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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