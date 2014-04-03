纽约期市：ICE期棉收低且本周可能下跌，因忧虑中国需求

路透纽约4月3日 - 棉花期货周四连续第四日下跌，为1月底来最长跌势，因对中国需求持续下降和美国供应不断上升的担忧加重。

美国周度棉花出口销售和付运较上周均下降，但在上周指标棉花合约 价格急升至97.35美分的两年高位的情况下，这样的表现仍算是相对强劲。