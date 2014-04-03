《综述》美国贸易逆差扩大或拖累第一季GDP增速;然服务业活动加速

美加贸易：特鲁多与特朗普再通电话，加方称解决软木贸易争端取得进展
路透渥太华4月26日 - 加拿大总理特鲁多和美国总统特朗普周三再次通话，讨论双边贸易问题，这是在出现软木和乳品贸易争端后，两位领导人在两天内第二次谈及此事。
美国供应管理协会(ISM)的非制造业调查报告显示，3月非制造业指数为53.1，脱离2月时触及的2010年2月来最低水准51.6。
新订单分项指数连续第三个月上升，就业分项指数在2月呈现萎缩后重回扩张区域。
“这进一步支持了关于异常寒冷天气曾抑制经济活动的观点，”RDQ Economics驻纽约首席分析师John Ryding说。“报告暗示3月经济活动有所回升。”
虽然就业报告显示上周初请失业金人数增加，但数据的基本趋势仍暗示就业市场有所增强。
劳工部公布，上周经季节调整后初请失业金人数增加1.6万人至32.6万人。但四周均值仍徘徊在近六个月低点。
3月初请失业金人数整体稳定，强化了当月就业增长加快的预期。
备受关注的非农就业报告将于周五出炉，据路透调查，预计上月非农就业岗位料增加20万个，2月则为增加了17.5万个。失业率料下滑0.1个百分点至6.6%。(完)
(编译 李爽/徐文焰/许娜/侯向明； 审校 龚芳/郑茵)
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