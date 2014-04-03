《美国上市公司业绩公布日程表》--4月4日至4月11日

美加贸易：特鲁多与特朗普再通电话，加方称解决软木贸易争端取得进展

路透渥太华4月26日 - 加拿大总理特鲁多和美国总统特朗普周三再次通话，讨论双边贸易问题，这是在出现软木和乳品贸易争端后，两位领导人在两天内第二次谈及此事。