《美国上市公司业绩公布日程表》--4月4日至4月11日

美加贸易：特鲁多与特朗普再通电话，加方称解决软木贸易争端取得进展
路透渥太华4月26日 - 加拿大总理特鲁多和美国总统特朗普周三再次通话，讨论双边贸易问题，这是在出现软木和乳品贸易争端后，两位领导人在两天内第二次谈及此事。
汤森路透4月3日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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4月 4日 BMO Q4 2014 CarMax, Inc. 0.53 14 0.46
4月 8日 AMC Q1 2014 美铝(Alcoa Inc.) 0.05 18 0.11
4月 9日 AMC Q4 2013 Bed Bath & Beyond Inc. 1.60 24 1.68
4月 9日 BMO Q4 2014 Constellation Brands, Inc. 0.76 10 0.47
4月10日 BMO Q2 2014 Family Dollar 0.91 27 1.21
4月11日 11:00 Q1 2014 Fastenal 0.38 12 0.37
4月11日 11:00 Q1 2014 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) 1.41 27 1.59
4月11日 12:00 Q1 2014 富国(Wells Fargo) 0.96 30 0.92
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 龚芳)
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路透新加坡4月27日 - 布兰特原油技术面似乎在每桶51.30-$52.32区间呈现中性，脱离此区间的话将可指引出未来方向。