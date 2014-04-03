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亚洲 | 2014年 4月 4日 星期五 06:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 59.32 -2.43 -3.94 3320610

搜狐 61.68 -3.08 -4.76 978630

网易 65.53 -0.70 -1.06 978598

百度 157.45 -3.02 -1.88 4384304

台湾

台湾积体电路 19.94 -0.10 -0.50 2627407

联电 2.10 +0.00 +0.00 270120

日月光 5.55 +0.00 +0.00 222688

硅品精密 6.92 -0.10 -1.40 755363

和信超媒体 1.29 -0.12 -8.19 553152

友达 3.82 +0.19 +5.23 183640

中华电信 30.86 -0.03 -0.10 41764

台湾国际航电 57.35 +0.45 +0.79 1915352

香港

中国移动 46.09 +0.33 +0.72 347149

中国联通 13.01 -0.20 -1.51 233824

中国电信 45.43 +0.07 +0.15 16843

中芯国际 4.00 -0.02 -0.50 12260

电讯盈科 4.96 +0.01 +0.20 5953

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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