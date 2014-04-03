《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月3日

中港个股：安徽海螺水泥减持三间A股公司股票获得净收益9亿元人民币
路透香港4月27日 - 按产能计中国第二大水泥生产商--安徽海螺水泥周四称，该公司减持了三间A股公司股票合共获得净收益9亿元人民币，相当于2016年度净利10.55%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 59.32 -2.43 -3.94 3320610
搜狐 61.68 -3.08 -4.76 978630
网易 65.53 -0.70 -1.06 978598
百度 157.45 -3.02 -1.88 4384304
台湾
台湾积体电路 19.94 -0.10 -0.50 2627407
联电 2.10 +0.00 +0.00 270120
日月光 5.55 +0.00 +0.00 222688
硅品精密 6.92 -0.10 -1.40 755363
和信超媒体 1.29 -0.12 -8.19 553152
友达 3.82 +0.19 +5.23 183640
中华电信 30.86 -0.03 -0.10 41764
台湾国际航电 57.35 +0.45 +0.79 1915352
香港
中国移动 46.09 +0.33 +0.72 347149
中国联通 13.01 -0.20 -1.51 233824
中国电信 45.43 +0.07 +0.15 16843
中芯国际 4.00 -0.02 -0.50 12260
电讯盈科 4.96 +0.01 +0.20 5953
(完)
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路透香港4月27日 - 按产能计中国第二大水泥生产商--安徽海螺水泥周四称，该公司减持了三间A股公司股票合共获得净收益9亿元人民币，相当于2016年度净利10.55%。
该公司称，过去七年该公司在印度和中国等成长市场迅速扩张，使得2010年至2016年11月间公司新业务价值增长三倍至28亿美元。
路透新加坡4月27日 - 油价周四下跌，对全球油市仍供应过剩的普遍疑虑带来压力，尽管交易员称，油价似乎在当前水准寻获支撑。