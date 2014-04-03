欧洲经济指标预测--4月4日-4月11日****

《汇市简讯》澳洲公布进出口物价数据，澳元/美元无动于衷
0141GMT * 澳洲第一季进口物价较前季上涨1.2%，出口物价升9.4% * 中国3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长23.8%。1-3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长28.3% * 澳元/美元对数据没有反应，目前在开盘水平0.7474附近交投 (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月31日当周 4月4日(五) 0600 德国工业订单 2月 +0.1% +1.2% 0700 英国Halifax房价(较前月) 3月 -- +2.4% 三个月房价均值(较上年同期) -- +7.9% GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月7日当周 4月7日(一) 0600 德国工业生产 2月 +0.3% +0.8% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0800 意大利公共赤字/GDP之比 第四季 -- 3.0% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 14.2 13.9 4月8日(二) 0545 瑞士未经调整的失业率 3月 3.3% 3.5% 经调整的失业率 3.2% 3.2% 0645 法国预算收支(亿欧元) 2月 -- 赤字127 0645 法国贸易收支(亿欧元) 2月 逆差53 逆差57 进口(亿欧元) -- 420 出口(亿欧元) -- 363 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- +0.3% 0830 英国工业生产(较前月) 2月 -- +0.1% (较上年同期) -- +2.9% 制造业产出(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +3.3% 4月9日(三) 0600 德国贸易收支(亿欧元) 2月 顺差172 顺差172 经季节调整的出口(较前月) -0.5% +2.2% 经季节调整的进口(较前月) +0.2% +4.1% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 2月 -- 逆差39.9 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差97.9 2301 英国RICS房价差值 3月 -- 正45 4月10日(四) 0645 法国工业生产(较前月) 2月 +0.3% -0.2% 0645 法国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.6% (较上年同期) +0.8% +1.1% 0800 意大利工业生产(较前月) 2月 -0.2% +1.0% (较上年同期) +0.4% +1.4% 1100 英国央行利率决定 4月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 4月11日(五) 0600 德国CPI(较前月) 3月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.0% +1.0% HICP(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.9% +0.9% 0645 法国经常帐(亿欧元) 2月 -- 赤字39 (完)
0141GMT * 澳洲第一季进口物价较前季上涨1.2%，出口物价升9.4% * 中国3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长23.8%。1-3月全国规模以上工业企业实现利润同比增长28.3% * 澳元/美元对数据没有反应，目前在开盘水平0.7474附近交投 (完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
卢森堡--欧盟官员会见欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，为英国退欧谈判做准备。(0900)
路透北京4月27日 - 中国大型民企--万达集团周三与雅培世界马拉松大满贯联盟（WMM）在北京签订战略合作协议。未来10年，万达将在亚太地区举办三个世界马拉松大满贯赛事，其中一站赛事将落户中国。万达此次获得了在中国举办该项赛事的独家权益，万达体育将与WMM共同在中国选择某个一线城市举办该项赛事。