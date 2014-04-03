版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 4日 星期五 07:22 BJT

****欧洲经济指标预测--4月4日-4月11日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值     
   
    3月31日当周
    
    4月4日(五)
    0600  德国工业订单                                    2月        +0.1%      +1.2%
    0700  英国Halifax房价(较前月)                         3月          --       +2.4%
                     三个月房价均值(较上年同期)                        --       +7.9%
    
    
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值
   
    4月7日当周

    4月7日(一)
    0600  德国工业生产                                    2月        +0.3%      +0.8%
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                 3月        +0.2%      +0.1%
                             (较上年同期)                            -0.1%      -0.1% 
    0800  意大利公共赤字/GDP之比                         第四季        --        3.0%
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                      4月         14.2       13.9
    
    4月8日(二)
    0545  瑞士未经调整的失业率                            3月         3.3%       3.5%
              经调整的失业率                                          3.2%       3.2%
    0645  法国预算收支(亿欧元)                            2月          --     赤字127
    0645  法国贸易收支(亿欧元)                            2月       逆差53     逆差57
              进口(亿欧元)                                             --         420
              出口(亿欧元)                                             --         363
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                        2月          --       +0.3%
    0830  英国工业生产(较前月)                            2月          --       +0.1%
                  (较上年同期)                                         --       +2.9%
              制造业产出(较前月)                                       --       +0.4%
                    (较上年同期)                                       --       +3.3%
    
    4月9日(三)
    0600  德国贸易收支(亿欧元)                            2月      顺差172    顺差172
              经季节调整的出口(较前月)                               -0.5%      +2.2%
              经季节调整的进口(较前月)                               +0.2%      +4.1%
    0830  英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)                2月          --    逆差39.9
              全球商品贸易收支(亿英镑)                                 --    逆差97.9
    2301  英国RICS房价差值                                3月          --        正45
    
    4月10日(四)
    0645  法国工业生产(较前月)                            2月        +0.3%      -0.2%
    0645  法国消费者物价指数(CPI)(较前月)                 3月        +0.5%      +0.6%
                             (较上年同期)                            +0.8%      +1.1%
    0800  意大利工业生产(较前月)                          2月        -0.2%      +1.0%
                    (较上年同期)                                     +0.4%      +1.4%
    1100  英国央行利率决定                                4月         0.5%       0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                 --       3,750
    
    4月11日(五)
    0600  德国CPI(较前月)                             3月终值        +0.3%      +0.3%
             (较上年同期)                                            +1.0%      +1.0%
              HICP(较前月)                                           +0.3%      +0.3%
              (较上年同期)                                           +0.9%      +0.9%
    0645  法国经常帐(亿欧元)                              2月          --      赤字39 
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐