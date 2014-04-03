《全球汇市》欧元因ECB温和言论触及一个月低位，关注美国非农就业报告

中港个股：安徽海螺水泥减持三间A股公司股票获得净收益9亿元人民币
路透香港4月27日 - 按产能计中国第二大水泥生产商--安徽海螺水泥周四称，该公司减持了三间A股公司股票合共获得净收益9亿元人民币，相当于2016年度净利10.55%。
交易商表示，若美国今日稍晚公布非农就业报告好于预期，美元仍可能走高。路透访问的分析师预计，3月非农就业岗位将增加20万个。
市场人士愈发期望，随着冬季严寒天气的影响消退，美国经济增长将会加速。
“我们认为，只要数据接近市场预估，就会令人更加相信美国经济正摆脱冬季严寒的影响，并足以维持和延续美元本周稍早出现的涨势，”法国巴黎银行的分析师称。
而这种结果也将令澳洲央行的压力减轻。该央行一直抱怨澳元汇率过高。
本周稍早，澳元兑美元 攀升至四个月高位0.9310，不过随后跌向0.9200。
若美元重现活力，则可能推动澳元兑美元跌向0.9190以及0.9152，分别为3月20日至4月1日涨势的38.2%和50%回档位。
亚洲周五并无重要的经济数据发布，令市场焦点完全放在美国就业报告之上。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3717 1.3718 -0.01 -0.20 1.3745
美元/日圆 103.91 103.91 +0.00 -1.32 105.30
欧元/日圆 142.52 142.54 -0.01 -1.53 144.73
美元/瑞郎 0.8908 0.8906 +0.02 -0.22 0.8928
英镑/美元 1.6595 1.6597 -0.01 +0.24 1.6556
美元/加元 1.1038 1.1031 +0.06 +3.94 1.0620
澳元/美元 0.9230 0.9229 +0.01 +3.56 0.8913
新西兰元/美元 0.8545 0.8542 +0.04 +4.13 0.8206
澳元/日圆 95.900 95.900 +0.00 +2.18 93.850
新西兰元/日圆 88.800 88.760 +0.05 +2.77 86.410
英镑/日圆 172.43 172.46 -0.02 -1.09 174.33
澳元/新西兰元 1.0795 1.0798 -0.03 -0.49 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/李爽/徐文焰；审校 龚芳/孙茉莉)
路透香港4月27日 - 按产能计中国第二大水泥生产商--安徽海螺水泥周四称，该公司减持了三间A股公司股票合共获得净收益9亿元人民币，相当于2016年度净利10.55%。
该公司称，过去七年该公司在印度和中国等成长市场迅速扩张，使得2010年至2016年11月间公司新业务价值增长三倍至28亿美元。
路透新加坡4月27日 - 油价周四下跌，对全球油市仍供应过剩的普遍疑虑带来压力，尽管交易员称，油价似乎在当前水准寻获支撑。