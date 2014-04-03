美国与加拿大经济指标预测--4月4日-4月11日****

《全球重要经济事件一览表》--4月27日-5月4日
卢森堡--欧盟官员会见欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，为英国退欧谈判做准备。(0900)
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 3月31日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月4日(五) 1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加20 增加17.5 民间就业岗位(万个) 增加19.5 增加16.2 制造业就业岗位(万个) 增加0.7 增加0.6 失业率 6.6% 6.7% 平均时薪 +0.2% +0.4% 每周平均工时 34.4 34.2 1230 加拿大就业变动(万人) 3月 增加2 减少0.7 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 66.20% 66.20% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 57.8 经季节调整的Ivey采购经理人指数 59.0 57.2 1430 美国ECRI经济领先指标 3月28日当周 -- 133.5 4月7日当周 4月7日(一) 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加141.5 增加137 4月8日(二) 1130 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 91.40 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月5日当周 -- +3.6% 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 -- 19.21 1230 加拿大建筑许可 2月 -- 8.5% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月5日当周 -- +2.3% 4月9日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 4月4日当周 -- 356.7 再融资指数 -- 1,391.3 1400 美国批发(趸售)库存 2月 +0.5% +0.7% 趸售销售 +0.8% -1.8% 4月10日(四) -- 美国ICSC月度连锁店销售 3月 -- +2.7% 1230 加拿大新屋价格(较前月) 2月 -- +0.3% 1230 美国进口价格 3月 +0.2% +0.9% 出口价格 +0.2% +0.6% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月5日当周 -- 32.6 四周均值(万人) -- 31.95 续请失业金人数(万人) 3月29日当周 -- 283.6 1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 赤字885 赤字1,935 4月11日(五) 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月终值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.0% +0.9% 核心PPI(较前月) +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.1% +1.1% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 -- 80.0 现况指数 -- 95.7 预期指数 -- 70.0 1430 美国ECRI经济领先指标 4月4日当周 -- -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 于春红; 审校 戴素萍)
卢森堡--欧盟官员会见欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，为英国退欧谈判做准备。(0900)
路透北京4月27日 - 中国大型民企--万达集团周三与雅培世界马拉松大满贯联盟（WMM）在北京签订战略合作协议。未来10年，万达将在亚太地区举办三个世界马拉松大满贯赛事，其中一站赛事将落户中国。万达此次获得了在中国举办该项赛事的独家权益，万达体育将与WMM共同在中国选择某个一线城市举办该项赛事。
* 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 美国退出北美自由贸易协定的威胁打击加元跌至14个月低点 路透东京4月27日 - 美元兑日圆周四守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势停止。市场等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索亦失去动能，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。 美元指数 几近持平在98.931，隔夜曾一度上涨至99.332。 美元兑日圆 上涨0.15%至111.220日圆。 特朗普公布税改计划之前，美元隔夜曾上涨至四周高点111.780日圆，但由于该计划没有令人惊喜之处，美元失去了动能。 白宫表示，特朗普计划将上市企业所得税税率从35%下调至15%，并将过手税(即公司税由企业所有者缴纳(pass-through))最高税率从39.6%调降至15%。 “特朗普税改计划并未超出媒体整周一