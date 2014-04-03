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市场报道 | 2014年 4月 4日 星期五 07:52 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月4日-4月11日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

       
    3月31日当周
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    
    4月4日(五)
    1230  美国非农就业岗位(万个)                             3月       增加20    增加17.5
              民间就业岗位(万个)                                     增加19.5    增加16.2
              制造业就业岗位(万个)                                    增加0.7     增加0.6
              失业率                                                     6.6%        6.7%
              平均时薪                                                  +0.2%       +0.4%
              每周平均工时                                               34.4        34.2  
    1230  加拿大就业变动(万人)                               3月        增加2     减少0.7
                    失业率                                               7.0%        7.0%
                  就业参与率                                           66.20%      66.20%
    1400  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      3月          --         57.8
                经季节调整的Ivey采购经理人指数                           59.0        57.2
    1430  美国ECRI经济领先指标                        3月28日当周         --        133.5 
    
    4月7日当周
    
    4月7日(一)
    1900  美国消费者信贷(亿美元)                             2月    增加141.5     增加137
    
    4月8日(二)
    1130  美国NFIB小企业信心指数                              3月         --       91.40
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              4月5日当周         --       +3.6%
    1215  加拿大房屋开工年率(万户)                            3月         --       19.21
    1230  加拿大建筑许可                                      2月         --        8.5%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            4月5日当周         --       +2.3% 
    
    4月9日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                         4月4日当周         --       356.7
              再融资指数                                                  --     1,391.3
    1400  美国批发(趸售)库存                                  2月       +0.5%      +0.7%
              趸售销售                                                  +0.8%      -1.8%
    
    4月10日(四)    
     --   美国ICSC月度连锁店销售                              3月         --       +2.7%
    1230  加拿大新屋价格(较前月)                              2月         --       +0.3%     
    1230  美国进口价格                                        3月       +0.2%      +0.9%
              出口价格                                                  +0.2%      +0.6%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                 4月5日当周         --        32.6
              四周均值(万人)                                              --       31.95
              续请失业金人数(万人)                     3月29日当周        --       283.6
    1800 美国联邦预算(亿美元)                                 3月     赤字885  赤字1,935
    
    4月11日(五)    
    1230  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 3月终值       +0.1%      -0.1%
                             (较上年同期)                               +1.0%      +0.9%
                        核心PPI(较前月)                                 +0.2%      -0.2%
                             (较上年同期)                               +1.1%      +1.1%
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数               4月初值        --         80.0
                             现况指数                                    --         95.7
                             预期指数                                    --         70.0
    1430  美国ECRI经济领先指标                         4月4日当周        --         -- 
    (完)
    
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 于春红; 审校 戴素萍)
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