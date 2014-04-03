拉美汇市：了结获利打压巴西雷亚尔下跌，关注美国非农就业数据

路透圣保罗4月3日 - 拉美股市和货币周四均收低，因投资者趁近期涨势锁定获利，市场在等候美国周五公布的非农就业报告。

巴西雷亚尔 周四下跌0.5%，但今年迄今兑美元仍上升3.4%。

巴西央行周三连续第九次升息，央行货币政策委员会一致决定将指标Selic利率调高25个基点至11%，来到逾两年高位。

尽管5月再次升息不无可能，但声明稿暗示央行将对接下来的经济和通胀指标极为在意，藉此来决定是否要持续调高借款成本或结束该周期。

“巴西雷亚尔自1月底以来明显走强，大幅贬值的可能性变得越来越小，”Oxford Economics分析师Marcos Casarin写道。“我们认为货币升值比升息手段更能抑制通胀压力。”

墨西哥披索 略微走贬，智利披索 下滑0.7%。

投资者仍关注周五的美国非农就业报告，预期数据强劲，并趁近期涨势了结获利。若数据表现鼓舞人心，将增加美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步缩减货币刺激政策的可能性。(完)

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