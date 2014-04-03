《独家新闻》波音公司正考虑收购供应商Mercury--消息人士

路透纽约4月3日 - 两位消息人士透露，美国波音公司 正考虑收购Mercury Systems 。Mercury公司提供用于航空航天和国防工业的数字信号和图像处理系统。

Mercury的市值约为4.4亿美元，为波音、洛克希德马丁(Lockheed Martin) 、Northrop Grumman 和雷神(Raytheon) 等公司提供大数据处理系统、软件和服务。

一位消息人士表示，波音收购自身供应商可使其降低成本并进一步涉足商用航空与航天元器件领域，同时还可染指Mercury的微处理器业务。

Mercury是国防制造商Argon ST的主要供应商之一，波音在2010年收购了后者。

不过这位消息人士表示，竞购仍处在初期阶段，波音并不一定能与Mercury达成有约束力的收购协议。该消息人士要求不具名，因此事尚未公开。

另一位消息人士表示，虽然没有其它大型国防承包商表露收购兴趣，但有几家私募股权公司也参与竞购，之前于近期提出了初步报价。

Mercury已聘请Evercore Partners 负责公司出售事宜，消息人士称，该公司希望收购价格能达到5亿美元左右。Mergermarke最先在3月7日援引行业评论人士的话报导，Mercury正在与Evercore共同研究公司出售的可能性。

波音公司发言人表示，不对合并、收购、分拆以及合资方面的传言置评。未能立即联络到Mercury对此评论。

Mercury创立于1981年，总部位于麻省Chelmsford。该公司在截至2013年12月31日第二季净亏损1,000万美元，营收为5,310万美元。

Mercury周四股价收低1.2%报13.23美元。(完)