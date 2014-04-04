中国金融：银监会要求银行加强不良贷款双控管理，组织压力测试--报载

路透上海4月4日 - 防控不良贷款无疑是今年中国银监会及银行业关注的重点。据上海证券报周五报导，银监会近期已下发了关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见，要求银行加强不良贷款余额和比率“双控”管理，增提拨备，充实资本，加大不良贷款处置力度，并提出要及时开展压力测试。

报导指出，中国银监会此次要求银行业金融机构应摸清重点区域、重点行业和重点客户的风险情况，加强形势研判，制定合理的不良贷款余额和比率年度“双控”目标。

指导意见提出，在真实反映资产质量的前提下，要有效控制不良贷款余额，加强重点领域的风险防控，建立防控不良贷款长效机制，防止不良贷款快速反弹，保持不良贷款比率相对稳定。 意见还明确，特别要着力开展对产能过剩行业、融资平台、房地产和钢贸等重点领域、不良贷款快速上升地区以及集团客户和小微企业的信用风险排查与防控，加强对表内外业务和系统内外业务风险传递的监控。

同时，各家银行要严格贷款质量分类标准，充分揭示信贷风险。不要通过移至表外等方式掩盖不良贷款，严防借款人利用“借新还旧”和“搭桥”等手段掩饰贷款质量的恶化。

根据银监会发布的信息，2013年商业银行不良贷款余额和不良率“双升”，分别由2012年的4,929亿元人民币、0.95%升至5,921亿元、1%。虽然相对银行庞大的资产而言，这一余额及比例仍显微不足道，但业内人士认为，由于中国经济增长放缓，2014年如不及时防控，贷款风险可能会反弹。

**要求利用当前时机增提拨备**

在资产质量仍面临挑战之时，指导意见希望银行业金融机构能够增强风险抵补能力，包括增强拨备和资本管理的动态性和前瞻性。拨备覆盖率或贷款拨备率明显低于监管要求的以及高风险领域贷款集中度较高的银行业金融机构，应利用当前不良贷款总体水平较低、盈利能力较强的时机，增提拨备。 调节拨备覆盖率通常可作为平滑银行业绩的一个手段。据银监会统计，在2013年二季度之后，银行业金融机构总体拨备覆盖率则呈现逐季下降的局面。

指导意见指出，银行应按照相关要求做好内部资本充足率评估，特别是在制定资本规划时应当审慎考虑不良资产暴露的滞后性、贷款的行业和客户集中度等因素，确定合理的分红水平，优先补充核心一级资本、提高资本充足率水平和资本质量，增强在持续经营条件下吸收损失的能力。