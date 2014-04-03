德国个股：大众汽车计划在中国生产插电式混和动力车

中港个股：安徽海螺水泥减持三间A股公司股票获得净收益9亿元人民币
路透香港4月27日 - 按产能计中国第二大水泥生产商--安徽海螺水泥周四称，该公司减持了三间A股公司股票合共获得净收益9亿元人民币，相当于2016年度净利10.55%。
路透柏林4月3日 - 德国大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 公司消息人士称，该公司计划在中国生产插电式混和动力车，由于中国领导层祭出提振绿色能源等措施来对抗严重的空气污染，大众汽车认为这将是个很大的潜在市场。
消息人士周四表示，大众汽车将在4月19-20日北京车展上宣布该计划，并和中国伙伴第一汽车合作生产该车款。
消息人士向路透称，生产基地可能在中国南部佛山的新组装厂。该消息人士不愿具名，因计划仍在保密阶段。
大众汽车拒绝置评。
大众汽车是欧洲最大的汽车制造商，但该公司在中国环保汽车领域起步较晚，尽管中国是大众汽车最大的市场，去年全球创纪录970万辆车的销售量中，有三分之一来自中国。
在德国总理梅克尔和中国国家主席习近平的柏林会谈后，大众汽车在上月表示，计划和一汽合作开发生产一款环保新车，但当时并未提供进一步细节。(完) (编译 王冠中; 审校 徐文焰)
路透香港4月27日 - 按产能计中国第二大水泥生产商--安徽海螺水泥周四称，该公司减持了三间A股公司股票合共获得净收益9亿元人民币，相当于2016年度净利10.55%。
该公司称，过去七年该公司在印度和中国等成长市场迅速扩张，使得2010年至2016年11月间公司新业务价值增长三倍至28亿美元。
路透新加坡4月27日 - 油价周四下跌，对全球油市仍供应过剩的普遍疑虑带来压力，尽管交易员称，油价似乎在当前水准寻获支撑。