金砖国家：4月3日股汇市收盘纵览

路透4月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月3日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.48%，报1,000.17点。
中国股市：沪综指收跌结束连续两日反弹，地产股全线回调拖累大盘
中国汇市：人民币即期随中间价收贬，供求均衡走势仍无明显方向
香港股市：收高，受中国铁路建设消息及中港互联互通利多激励
============================================================================
拉美股市：收低，因投资者趁近期涨势锁定获利，市场正在为美国周五公布的非农就业数据调仓。MSCI明晟拉美指数 回落约1.2%，收报3,202.18点。巴西股市Bovespa指数 下跌0.57%，收报51,408.21点。
拉美汇市：了结获利打压巴西雷亚尔下跌，关注美国非农就业数据
============================================================================
南非股市：三个交易日来首度下跌，因投资者对African Rainbow Minerals 和南非标准银行 等部分近期上涨的个股锁定获利，跌落稍早触及的纪录高位。指标Top-40绩优股指数 下跌0.44报43,439.95点，稍早曾触及纪录高点43,840.65点。综合指数 跌0.36%收报48,231.39点，稍早触及纪录高位48,611.69点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，本周可能收低
============================================================================
印度股市：下跌，此前连续九日触及纪录高位。印度国家银行(SBI)等国有银行挫跌，因本周国内债市延续跌势，外界担忧这些银行的债券投资或出现亏损。NSE指数 下跌0.24%，稍早最高上涨0.36%至历史高点6,776.75点，为11个交易日来首度下滑。BSE指数 跌0.19%，稍早最高上升0.31%至纪录高位22,620.65点。
印度汇市：印度卢比降至一周低点，因进口商纷纷买进美元，上日曾触及八个月高位。卢比兑美元 收在60.165/175，上日收盘价为59.90/91。盘中一度触及60.2850，为3月28日以来最弱水准。
============================================================================
俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.17%收报662.21点。指标RTS指数 收低0.96%，报1,210.710点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.23%，至35.5000卢布；卢布兑欧元 涨0.12%，至48.7110卢布。(完)
(整理 王翔琼；审校 徐文焰)