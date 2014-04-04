美股业绩：美光第二季录得净利，记忆体芯片业前景乐观

路透旧金山4月3日 - 记忆体芯片生产商美光 周四公布会计年度第二季业绩优于预期，并称记忆体芯片业前景不错，该公司从原来为PC生产动态随机存取记忆体(DRAM)芯片，转向生产用于智能手机和平板电脑的NAND芯片。

美光、三星电子 和SK Hynix 生产的DRAM芯片价格已自2012年的记忆体芯片价格大跌中反弹，当时的情况导致一些芯片生产商减产。

“在有所改善的记忆体芯片市场，他们表现得不错，”Pacific Crest分析师Monika Garg称，“DRAM远优于预期。就NAND芯片来说，其平均售价跌幅略高，但我认为此前已有所预估。”

美光周四公布截至2月27日的一季，净利为7.31亿美元，合每股盈余(EPS)0.61美元，上年同期为亏损2.86亿美元，合每股亏损0.28美元。

未计特殊项目在内，该公司EPS为0.85美元， 据汤森路透I/B/E/S数据，分析师预计为0.76美元。

营收猛增98%至41.1亿美元，分析师此前平均预期为39.85亿美元。

在周四美股盘后交易中该股上涨0.3%，此前在常规交易时段收低1.44%，报24美元。

过去12个月来，美光股价累计涨逾160%，受益于记忆体芯片价格反弹，以及去年11月有消息称，David Einhorn旗下的对冲基金Greenlight Capital已投资于该公司。

美光的季度业绩包括日本已破产的DRAM生产商尔必达记忆体(Elpida Memory)在内，后者于2013年7月被美光收购。

PC销售下降损及市场对DRAM芯片的需求，因此美光已将业务侧重于生产智能手机和平板电脑使用的专业DRAM芯片，并将DRAM生产线转向生产在移动设备上储存音乐和照片的NAND芯片。

美光总裁Mark Adams称，短期来看，较之NAND芯片，美光认为DRAM芯片的情况更加乐观，因市场供需失衡。但长期来说，NAND芯片有更多的增长潜力。(完)