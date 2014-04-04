美股业绩：美光第二季录得净利，记忆体芯片业前景乐观

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透旧金山4月3日 - 记忆体芯片生产商美光 周四公布会计年度第二季业绩优于预期，并称记忆体芯片业前景不错，该公司从原来为PC生产动态随机存取记忆体(DRAM)芯片，转向生产用于智能手机和平板电脑的NAND芯片。
美光、三星电子 和SK Hynix 生产的DRAM芯片价格已自2012年的记忆体芯片价格大跌中反弹，当时的情况导致一些芯片生产商减产。
“在有所改善的记忆体芯片市场，他们表现得不错，”Pacific Crest分析师Monika Garg称，“DRAM远优于预期。就NAND芯片来说，其平均售价跌幅略高，但我认为此前已有所预估。”
美光周四公布截至2月27日的一季，净利为7.31亿美元，合每股盈余(EPS)0.61美元，上年同期为亏损2.86亿美元，合每股亏损0.28美元。
未计特殊项目在内，该公司EPS为0.85美元， 据汤森路透I/B/E/S数据，分析师预计为0.76美元。
营收猛增98%至41.1亿美元，分析师此前平均预期为39.85亿美元。
在周四美股盘后交易中该股上涨0.3%，此前在常规交易时段收低1.44%，报24美元。
过去12个月来，美光股价累计涨逾160%，受益于记忆体芯片价格反弹，以及去年11月有消息称，David Einhorn旗下的对冲基金Greenlight Capital已投资于该公司。
美光的季度业绩包括日本已破产的DRAM生产商尔必达记忆体(Elpida Memory)在内，后者于2013年7月被美光收购。
PC销售下降损及市场对DRAM芯片的需求，因此美光已将业务侧重于生产智能手机和平板电脑使用的专业DRAM芯片，并将DRAM生产线转向生产在移动设备上储存音乐和照片的NAND芯片。
美光总裁Mark Adams称，短期来看，较之NAND芯片，美光认为DRAM芯片的情况更加乐观，因市场供需失衡。但长期来说，NAND芯片有更多的增长潜力。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美