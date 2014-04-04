中港个股：新华保险称股东宝钢集团拟发行40亿元可交换公司债券

路透上海4月4日 - 创新品种可交换公司债券在中国又将有新的案例。新华人寿保险股份有限公司 股东宝钢集团拟以所持有的部分新华保险A股股票为标的，发行至多40亿元人民币可交换公司债。

公告显示，宝钢集团的可交换债券拟发行期限不超过三年，拟募集资金规模不超过40亿元。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在债券发行12个月以后将其所持有的债券交换为新华保险A股股票。

本次可交换债的发行尚待国务院国资委及中国证监会核准。

宝钢集团是新华保险的发起人股东，目前持有其4亿7,121.22万股A股股份，约占新华保险总股本的15.11%，这部分股份的最新市值约95亿元。据上海证券报周五报导，宝钢集团拟将所持股份中的50%，也就是2.36亿股将作为本次可交换债券的担保物。

宝钢集团是国内最大的钢铁企业之一，是宝钢股份 的母公司。

可交换债券本质上是一种公司债，但债券持有人可在一定期限内依据约定条件可以交换成发行人所持有的上市公司股份。由于嵌入了可换股期权，可以降低债券的票面利率，有利于减少发行人发债成本。去年10月福星晓程 股东福星药业发行了中国首只中小企业可交换私募债。

上证报报导指出，结合可交换债的法规规定和境外市场实践，未来即使发生换股也将以溢价形式进行，相比于一次性减持股票，发行可交换债对二级市场股价不会产生类似一次性减持的冲击。宝钢集团的可交换债在实现低成本融资的同时，有助于丰富宝钢的股权资产管理手段，对维护新华保险二级市场股价也具有重要意义。