欧洲金融：法国新政府寻求重新协商，延后削减赤字期限

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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路透巴黎4月3日 - 法国重组后的政府周四立即表明将寻求与欧盟执委会重新谈判削减赤字的期限，这可能让法国与欧盟伙伴正面冲突。
法国新财长萨潘暗示，法国希望透过让前财长莫斯可维西进入欧盟担任经济要职，取得欧盟对其努力的更大认同，进而能够争取延后其达成预算目标的时间。
萨潘在上任第一天就明确暗示，法国无法如承诺在2015年将公共赤字与国内生产总值(GDP)之比降到欧盟条约的3%限制以下。
萨潘将提振成长描述为最重要的战役，指出法国新政府不会将撙节预算置于稳固复苏之前。
德国财长在雅典与其他欧盟国家财长会议后曾暗示，不应给予法国更大的弹性空间。
德国国会最大党基督教民主党(CDU)的预算专家Norbert Barthle向路透表示，他不完全排除会达成新协议的可能性。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。