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债券 | 2014年 4月 4日 星期五 08:50 BJT

欧洲金融：法国新政府寻求重新协商，延后削减赤字期限

路透巴黎4月3日 - 法国重组后的政府周四立即表明将寻求与欧盟执委会重新谈判削减赤字的期限，这可能让法国与欧盟伙伴正面冲突。

法国新财长萨潘暗示，法国希望透过让前财长莫斯可维西进入欧盟担任经济要职，取得欧盟对其努力的更大认同，进而能够争取延后其达成预算目标的时间。

萨潘在上任第一天就明确暗示，法国无法如承诺在2015年将公共赤字与国内生产总值(GDP)之比降到欧盟条约的3%限制以下。

萨潘将提振成长描述为最重要的战役，指出法国新政府不会将撙节预算置于稳固复苏之前。

德国财长在雅典与其他欧盟国家财长会议后曾暗示，不应给予法国更大的弹性空间。

德国国会最大党基督教民主党(CDU)的预算专家Norbert Barthle向路透表示，他不完全排除会达成新协议的可能性。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
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