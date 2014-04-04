中国个股：京东方完成A股定向增发，募资457.13亿元投向多条面板生产线

路透上海4月4日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方 周五公告称，公司已完成非公开发行A股，募资总额457.13亿元人民币，其中现金部分将投向多条面板生产线建设。
公告显示，本次发行股票数量217.68亿股，每股发行价2.10元，发行后总股本增至352.90亿股；其中资产认购部分85.33亿元，北京国有资本经营管理中心以其所持有的北京京东方显示技术有限公司48.92%的股权认购；募集现金371.80亿元。
在认购对象中，北京国有资本经营管理中心、合肥建翔投资有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司作为战略投资者，所认购的股票限售期为三十六个月。
而在财务投资者中，包括深圳市平安创新资本投资公司、华安基金公司、华宝兴业基金公司、民生加银基金公司、华融证券、重庆江北嘴中央商务区投资集团、平安大华基金公司，所认购的股票限售期均为十二个月。
本次募集资金将投入合肥和重庆两条8.5代TFT-LCD（薄膜电晶体液晶显示器）生产线及鄂尔多斯5.5代AM-OLED（主动矩阵有机发光二级管显示器件）生产线。
在上述项目中，合肥第8.5代TFT-LCD生产线已于今年2月量产；鄂尔多斯第5.5代AM-OLED生产线去年11月投产，预计今年上半年实现量产；而重庆第8.5代新型半导体显示生产线全面进入主体施工阶段，将于明年上半年投产。
受益于产能提高等，京东方今年1月发布业绩预告，预计2013年净利为18亿元-20亿元，同比大增597%-675%。
京东方A股周四收报2.28元。（完）
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(发稿 边竞； 审校 曾祥进)