路透调查：澳元和新西兰元预估汇率小幅上修，但仍料走跌

* 澳元兑美元12个月后料降至0.87美元，前次调查预估为0.85美元
* 新西兰元兑美元一年后料走软至0.82美元，前次调查预估为0.80美元
路透悉尼4月3日 - 最新月度路透调查显示，分析师对澳元和新西兰元前景的看空程度减缓，但他们仍然预计这两种货币兑美元一年后将下跌。
随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)解除超宽松的货币政策，以及市场对美联储首次升息时间的揣测，美元将全线走强。
答覆了额外问题的策略师中有逾半数表示，今年美元将成为最受青睐的发达市场货币。
据最新对40多名分析师的访查，澳元兑美元一个月后料来到0.9100，12个月后料报0.8700。上月调查预估分别为0.8900和0.8500。周四，澳元兑美元 报0.9244，距离四周高点0.9310不远。
交易商将澳元的韧性部分归因于市场对中国将出台刺激措施以提振经济的揣测。
亦给澳元带来支撑的是，澳洲央行迄今对澳元上涨表现得相当平静，近期数据也让澳洲央行没有理由去打破暂时维持利率稳定的承诺。
相反，新西兰央行则暗示会进一步加息，新西兰今年成为首个上调利率的主要发达国家。
最新调查显示，新西兰元兑美元 一个月后料报0.8500，一年后料报0.8200。上月调查中分析师预计一个月后为0.8300，一年后为0.8000。
新西兰元兑美元周四报在0.8550略上方，本周稍早曾触及两年半高位0.8702。(完)
(编译 侯向明； 审校 王冠中)