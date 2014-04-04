《新兴市场重要经济事件预告》--4月4日-4月11日

(除特别说明外，均为GMT时间)
4月4日(五)
香港--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演讲，题为”美国经济和货币政策：向何处发展？“(0430)。
印度普纳--印度央行总裁拉詹在一行业活动中发表讲话(0530)
墨西哥城--墨西哥央行公布议息会议的会议记录(1600)。
4月6日(日)
耶路撒冷--以色利央行总裁Karnit Flug举行记者会(0400)。
4月7日(一)
暂无重要经济事件。
4月8日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)就“应对向正常化的‘转变’-对财政政策的意义”举行研讨会。IMF第一副总裁利普顿发表主旨演讲。
华盛顿--IMF举行关于”世界经济前景“的记者会，IMF经济顾问兼研究部主管布兰查德(Olivier Blanchard)参加。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
4月9日(三)
华盛顿--贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)会议(至4月10日)。世界银行行长金墉、墨西哥央行总裁卡斯腾斯和白宫经济顾问委员会主席福尔曼将出席。
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
4月10日(四)
华盛顿--IMF举行研讨会，议题为”非洲的崛起：有利于经济持续及包容性成长的政策”。IMF副总裁朱民发表主旨演讲。
利马--秘鲁央行举行利率政策会议。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
华盛顿--IMF总裁拉加德出席IMF举办的“全球经济”讨论会。
4月11日(五)
华盛顿--IMF和世界银行集团举行2014年春季会议(至4月13日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 戴素萍)