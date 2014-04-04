港报社评：公务员延退休年龄，缺财政影响难评估--明报4月4日

政府公布《延长公务员服务年期谘询文件》，提出因应人口老化和实际需要，建议提高新入职文职职系员工和纪律部队的退休年龄，对现职人员则不采取一刀切措施。
香港计划延长公务员退休年龄，并非因为财政有问题，而是对应人口老化、公务员出现断层现象等需要。不过，公务员延期退休涉及利益分配问题，政府必须妥善处理，减少可能引起的负面作用。
根据公务员事务局的研究结果，未来约10年是公务员退休高峰期，随着2018年香港劳动人口达到371万顶峰后，将逐步下降至2035年的351万人，才会温和回升，可见，公务员退休高峰期正好遇上劳动人口减少，延长退休年龄，政府起码有相对充裕人手提供服务。
另外，当年经济不景之时，政府一度暂停招聘公务员，公务员梯队更替出现了断层，个别部门即使有新晋一代，但是资历与经验尚浅，能否独当一面，存在疑问。谘询文件建议现职公务员经申请获批准后，延任至65岁，若人选恰当，可在经验传承方面起到积极作用。
现职公务员延期退休，虽有上述好处，但是可能窒碍其他员工的晋升机会。在香港经济良好，外间不乏发展机会之时，因此而导致人才流失的可能肯定存在。
延长公务员退休年龄，可以应对人口老化和实际需要，但是谘询文件的建议除了可行性之外，缺乏财政承担数据，使公衆目前难以评估怎样做才符合社会最大利益。政府应该提供这方面资料数据，让社会作深入、有意义而实质的讨论。(A04)
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