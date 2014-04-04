港报社评：公仆延退休要避养冗员--星岛日报4月4日

政府就延迟公务员退休年龄的安排谘询民意。香港适龄劳动人口比例减少，愈来愈多退休人士又老当益壮，推迟退休年龄是社会大势所趋，公务员队伍也不例外，过程安排则要兼顾升迁士气、行政效率和公帑负担。

站在现职公务员的立场，最好是政府即时容许所有公务员自由选择工作到65岁。这个对行将退休公务员最有利的安排，在行政管理和服务效率方面，却不是最好的安排。

政府内部调查显示，大部分职位现时都没有青黄不接的问题。如果由员工选择是否延长工作5年，得到大量员工响应，后果就是他们的大量属下要苦等多几年才有空位升职，产生连锁反应，一层一层向下延伸，升职受阻的人数可以是延迟退休人数的好几倍。

公帑负担方面，要是计画大受欢迎，大量员工无论是否政府需要都延迟退休，就会变成以公帑养冗员，长远而言，随年资递增的长俸等退休福利，势必大增库房负担。

政府建议只有日后新入职的员工的退休年龄才自动定为65岁，纪律部队人通过评核可以工作到60岁。至于现职员工，政府建议透过合约制等安排，由管理层对员工的申请决定续聘安排，提高了让公务员继续为政府效劳的弹性，此外会放宽限制方便退休者投身外间机构工作。

政府今次建议的安排，可以因时制宜，针对人手短缺或出现断层的职系，对症下药，避免失控和滥用公帑。

有公务员团体担心，续聘与否的权力操在管理层手里，只有迎合上司者的申请，才有机会获得批准。为释劳方疑虑，当局需要厘订清晰的审批指引和准则，确保制度运作对公务员公平，同时对纳税人公平。(A06)