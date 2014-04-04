《中国报摘》--其他报纸重要消息4月4日

**上海证券报**
--记者获悉，3月份银监会下发《关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见》，要求银行加强不良贷款余额和比率“双控”管理，增提拨备，充实资本，加大不良贷款处置力度，并提出要及时开展压力测试。
--记者获悉，中国移动已确定与其合作的17家虚拟运营商名单，包括万网（阿里巴巴）、国美、苏宁互联等。
--宝钢集团董事会决定，拟以所持有的新华保险 A股股票的50%作为标的，发行可交换公司债券，以募集不超过40亿元资金。
--万科 公告称，1-3月份公司累计实现销售面积415.0万平方米，销售金额542.3亿元，同比增长11.7%和24.2%。
**第一财经日报**
--上海股权托管交易中心有望年内在上海自贸区推出国际化企业股权交易投融资平台，意味着自贸区内外双向投资即将实现自由流通。
**21世纪经济报 道**
--记者了解到，铁路发展基金已由铁总会同相关部门初步制定，资金构成方面2014及2015年计划募集4,000-6,000亿元人民币，每年2,000-3,000亿元,其中中央财政性资金与社会资金比例1:2至1:3，并要求基金优先投资于国家规定铁路项目，初期为保证大量中西部项目建设资金需求。
**证券时报**
--针对长沙酝酿和讨论松绑房地产限购的可能性这一说法，长沙市住建委答复，暂时未进行这方面的事务。
--阿里巴巴IPO-ALIB.N数字娱乐事业群宣布，截至4月3日下午17时，娱乐宝首期四个投资项目已全部售罄，共计78.5万份，总金额7,300万元，共有22.38万网友通过娱乐宝平台参与投资，浙江、广东和江苏成为销量最高的省市。据悉娱乐宝第二期投资项目预计5月份上线。
**每日经济新闻**
--用益信托数据显示，2014年一季度信托公司房地产集合信托计划发行规模较去年四季度下降超过40%，成立规模更是下降50%，信托公司大幅收缩房地产项目发行规模。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。