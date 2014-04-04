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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 09:11 BJT

国际油市：美国原油站上100美元，乌克兰情势抵销利比亚供油效应

利比亚一位政府部长周四表示，政府在与东部反抗势力进行非直接会谈时看到了对方的“诚意”，这可能促使在几天内解除对主要石油港口的封锁。

俄罗斯周四提高出口乌克兰的天然气价格，这是本周内第二次提价，价格三天内几乎上涨一倍，在克里米亚危机爆发后藉此向濒临破产的乌克兰施压。

伊拉克国营的南部石油公司(South Oil Company)一名管理人士称，3月自伊拉克南部出口的石油降至平均每日242.4万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/徐文焰；审校 杜明霞/戴素萍)
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