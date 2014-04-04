港报财经评论：打贪反腐的紧缩效应--信报4月4日

打贪反腐的紧缩效应/ 习广思

新兴国各有问题，但一个共通点是资金收紧。巴西连番加息后，早前上调利率至11厘水平；俄罗斯为应付金融动荡，加息至7厘水平；中国虽然没有加息，但持续正回购，反映资金续紧。巴西加息是由于通胀率不断攀升，巴西经济问题一箩箩，市场要留心世界盃后，当地的政经局势或有变动。这是巴西自去年4月以来第9次加息，央行同时上调2014年及2015年的通胀预测。尽管通胀升温、央行加息、评级下降，但巴西股市近日反弹，与其他新兴市场反弹一样，主要因素是资金买落后。近日中资股及港股反弹，原因之一是对中国内地出招稳增长的憧憬，这也是全球资金流现象之一。资金买落后，多个新兴市场股市反弹，近期中资股反弹，相信也是配合资金追买落后。然而，目前大市仍未能摆脱有弹无升的格局。

近期港股方向未明，资金主要在旧经济板块中轮动寻找机会，炒作快来快去，上周主力挟金融股，周二挟内房股，昨天则挟铁路基建、水泥股。反之，两大强势代表科网及濠赌股仍然疲弱，腾讯 逆市回落2.6%。恒指连日反弹，升穿250天线后，竟然有力弹多一会。恒指昨天承接美股高开，其后受A股拖累，升幅收窄，收报22,565点；大市成交额716亿港元。配合市场追买落后及价值股的情况，指数在未来一段时间内未必大升，但资金有机会继续在旧经济板块中寻宝，毕竟炒作刺激及救市措施，有利这批旧经济股。至于强势腾讯，若调整未完的话，新经济股短期仍会受压，昨日多只科网股、风电股及水务股均回落。

国家主席习近平上任以来，一直高举反腐打贪的旗帜，由当初没有太多人相信，到如今打贪打到“大老虎”，开始触及真正利益团体，也开始见到权力核心出现反弹。最近有三则消息，一是有传反腐已经触及解放军，谷俊山被秘密解除总后勤副部长一职，并且供出背后大靠山；二是有传周永康家族被当局没收财产近900亿人民币，将是中共建政以来最大规模的贪腐案；三是有传江泽民向习近平发出讯号，反腐运动过了头，担心进一步扩大的话，将波及自己派系的利益。另外，近日屡传王岐山在三峡反腐案上，其执意要打“老老虎”的强硬姿态，已引起江泽民不满。(B02)

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纽元兑美元见三只乌鸦/ 苏子

纽元兑美元于本周二触及0.8701美元高位后便掉头回落，日线图上除呈现近似黄昏之星不利形态外，若昨晚再以大阴烛低收，则汇价便在最近3个交易天呈现一组对后市非常不利的三只乌鸦形态。纽元兑美元已明显跌破10天及20天SMA支持，暂时最低曾见0.8526美元水平。目前，纽元兑美元更关键的支持位为上月20日的0.85美元低位，此支持亦刚好为重要心理关口，故可说是不容有失；一旦失守，配合技术上已出现强烈利淡讯号来看，相信纽元兑美元将有极高可能在市场一片看好声中，正式见顶回落。市场目前相信纽元兑美元仍有上升空间的原因，与纽西兰为首个率先加息的发达国家有关；加上央行亦已明示今年余下时间将把息口进一步调高，故在加息利好因素支撑下，才使纽元兑美元得以出现强劲的上升势头。

由于纽元兑美元目前正在日线图上呈现三只乌鸦的极具杀伤力逆转形态，因为此形态极少出现，故其参考价值甚高。如昨晚汇价低收，已可确认此逆转形态，担心稍后纽元兑美元将因此出现一个令不少看好的投资者感到惧怕的单边跌市。今年2月4月所造的0.8042美元低位，一旦失守，0.80美元心理关口以及200周SMA关键支持料面临严峻考验。基于纽元兑美元技术上已呈现逆转讯号，故投资者宜减持纽元兑美元，进取者更可伺机入市建立淡仓，捕捉汇价稍后在大量平仓沽盘的推波助澜下，朝着0.80美元心理关口的潜在利润。

今年首季非美元货币的走势主要呈个别发展，相信这种走势，将随着美元稍后整体走势进入明显上升浪后而结束，即届时非美元货币将会呈现一浪低于一浪的走势，包括近期呈现强势的商品货币。由于标普500指数前天收市时已分别突破日线及周线保历加通道顶部阻力及再创历史新高，相信美股的持续强势将继续吸引各路资金流入美国，从而支持美元向上作出重大突破。本周美汇指数若收市高于20周SMA，为强烈利好美元讯号。(B09)