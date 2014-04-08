《中国债券市场每日交易备忘》--4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人民币一年期固息增发债上午9:30-10:30招标 国开行 至多50亿元三年期固息增发债上午9:30-10:30招标 国开行至多50亿元五年期固息增发债上午9:30-11:10招标 国开行至多50亿元七年期固息增发债上午9:30-11:10招标 中国航空集团5亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行主承 中国航空集团9亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和兴业银行主承 中国五矿股份有限公司30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行主承 腾达建设 2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，兴业银行主承 冀中能源峰峰集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行和兴业银行主承 深圳能源 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和招行主承 太原重工 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交行主承 广州市地下铁道总公司25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和平安银行主承 亚泰集团 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和进出口行主承 波鸿集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招行和中行主承 太钢不锈 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，工行主承 甘肃电力投资集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 上海市漕河泾新兴技术开发区7.9亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中银国际证券主承 合肥桃花工业园经济发展8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)， 民生证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 广发证券 25亿元三个月期短融071404005，票面利率4.84% 广西交通投资集团15亿元一年期短融041456009，票面利率5.88% 天津滨海新区建设投资集团30亿元一年期短融041456010，票面利率5.90% 西王集团9.6亿元一年期短融041453041，票面利率8.00% 国电集团36亿元一年期短融041470001，票面利率5.15% 浙江英特药业3.6亿元九个月期短融041459019，票面利率6.50% 中材水泥2.6亿元一年期短融041459020，票面利率6.00% 山东钢铁集团30亿元一年期短融041458021，票面利率6.75% 江苏汇鸿国际集团10亿元三年期中票101459007，票面利率7.60% 厦门建发集团15亿元五年期中票101461007,票面利率6.80% 无锡产业发展集团10亿元五年期中票101451011，票面利率7.00% 兴业银行 15亿元一年期同业存单111410008，参考收益率5.80% ============================================================================ 三、缴款： 国开行60亿元一年期固息债140207，票面利率4.76% 国开行60亿元三年期固息债140208，票面利率5.2462% 国开行60亿元五年期固息债140209，票面利率5.44% 国开行60亿元七年期固息债140210，票面利率5.6101% 国开行60亿元10年期固息债140211，票面利率5.67% 中原证券8亿元三个月期短融 新希望集团20亿元一年期短融 西王集团13亿元一年期短融 江阴澄星实业集团6亿元一年期短融 神华集团50亿元五年期中票 中国船舶重工集团68亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 进出口银行200亿元三年期固息债110305到期兑付，票面利率3.8% 徐州矿务集团13亿元三年期中票1182114到期兑付，票面利率5.1% 农业发展银行250亿元三年期固息债110406到期兑付，票面利率3.82% 国家开发投资公司20亿元三年期中票1182112到期兑付，票面利率4.88% 中国长江三峡集团70亿元五年期固息债098048到期兑付，票面利率3.45% 上海电力 13亿元五年期中票0982040到期兑付，票面利率3.95% 国开行140亿元一年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债130214到期兑付，基本利差-0.65% 广发证券 25亿元三个月期短融1490001到期兑付，票面利率6.28% 申银万国证券25亿元三个月期短融1490002到期兑付，票面利率6.25% 中国建材 40亿元六个月期超短融011337007到期兑付，票面利率5.30% 中升(大连)集团4亿元九个月期短融041364028到期兑付，票面利率5.90% 山东魏桥铝电有限公司10亿元一年期短融041358033到期兑付，票面利率4.53% 四川省铁路产业投资集团30亿元一年期短融041359020到期兑付，票面利率4.33% 云南物流产业集团2.5亿元一年期短融041359021到期兑付，票面利率4.95% 06平煤债 068014付息 12国开15 120215付息 10国网债03 1080042付息 10国网债04 1080043付息 12长建投债 1280098付息 12杭工投MTN1 1282095付息 12梅花MTN1 1282096付息 06鲁高速债 068015付息 09滁交基债 098047付息 10国开07 100207付息 10宁公用MTN1 1082066付息 10汉城投MTN2 1082067付息 11国开20 110220付息 11京煤MTN1 1182113付息 13附息国债06 130006付息 13中南方MTN1 1382147付息 08淄博商行债 082001付息 08大连港债 088009付息 09三峡债02 098049付息 09绵阳投控债 098050付息 10附息国债08 100008付息 10湘高速债 1080044付息 11国开21 110221付息 11高密国投债 1180074付息 11华能集MTN1 1182115付息 13国开15 130215付息 13国开16 130216付息 13国开17 130217付息 13营经开债 1380149付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --美国周一警告北京当局，如果近来人民币贬值是暗示政策从允许市场决定汇率中转向，那么这将会引发“严 重的关切”。 --出现中国第一单实质性债券违约的上海超日太阳能科技股份有限公司 近日被其其债权人申请破产 重整，但法院是否受理，公司能否进入破产重整程序尚存不确定性。 4/10公布3月进出口贸易数据 4/11公布3月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2月-2.0%) 居民消费价格指数(CPI) (2月2.0%) 4/16公布3月国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 社会消费品零售总额 工业增加值 房地产投资和销售情况月度报告 4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/23公布4月汇丰中国制造业PMI初值 (3月48.1%) 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 康熙泽/丁淑琴；审校 吴芳/李宏薇)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha