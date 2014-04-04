港报财经评论：港交所南车虽有消息宜低吸--经济日报4月4日

港交所南车虽有消息宜低吸/ 林瑞芬

中国内地开始推微型刺激经济措施，二季度经济应略好转。港股在目前蟹货区料需一段时间消化争持，有消息刺激股份亦只宜摊冻来“食”。恒指昨收22,565，升0.18%，100天平均线阻力近22,700，前日与读者指出年初以来跌穿过后未曾收复，视为再冲涨的关键。国指昨收10,093，升0.71%，但仍受制100天平均线约10,300。临近关键阻力，先反覆料较大，回吐不为奇，技术上，见恒指小时图显示，若试穿22,350确认回吐。

千呼万唤又出来，面对首季的弱经济起步，中国内地终推微刺激经济措施，包括对小企业所得税减税优惠、推动城镇化中的棚户改造及铁路改革及建设。其实此等板斧已在市场之内，对大市投资气氛来讲，暂且只能构成稳定的作用，大刺激还是缺乏。上证昨跌0.74%。对股市来讲，大刺激的动力尚在累积之中，国企进行改革，新股发行制度进行改革，开放资本市场加快步伐，均不能短线立竿见影。3月14日建议上证指数滑落2,000点楼下分注收集南方A50ETF，结果，20日见，该ETF低见7.93港元，昨收8.43港元，微利。还是强调不能保证一朝发达，但放眼3至5年股市历练结构性改造后，大升机会大于大跌，有时间捕捉不妨走多几转，现价见抵近阻力轨套利一半，再等下次低位补货。

4月1日指二季度，机遇可能针对性刺激下的受惠股，中国建筑 及联塑 可取，两股昨分别升2.9%及5%。而昨日股价表现较佳的首推铁路建设股份，中国中铁 、中铁建 分别涨5%及7.2%；设备股中国南车 及南车时代 则微跌。

国务院连发5措施，更为确立深化铁路投融体制改革及加快铁路建设政策措施，加上铁路收费市场化定价开始开放，改革带动铁路股中期营运效率的改善。据发改委近日下发通知，明确上半年内即将通车的准池铁路，货物运价实行市场调节，由铁路运输企业与用户、投资方协商具体运价水准，标志中国首条自主定价的铁路线路诞生。此外，自4月1日起，包神铁路货物运价由政府定价改为政府指导价，基准运价由0.15港元调整至0.2港元/吨公里，企业可以上浮不超过10%，下浮不限，自主确定具体运价水准。包神铁路以及准池铁路都是神华集团控股的合资铁路，开放定价权先从合资铁路埋手成试点，再向国家及地方铁路推势明。(B06)

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4G建设期，中兴前景俏/ 余少文

中国内地股市先升后跌，国企指数守10,000关，虽然中国内地经济疲弱，但电讯商今年要加大资本开支，相信中兴通讯 是受惠者，加上其控制成本得宜，今年盈利应有显着增长。国企指数连日守住10,000点，昨日升70点或0.7%，收报10,093点，成交额121亿港元，但只有55%主板H股随大市上升；而红筹指数虽微升0.2点，收报4,224点，惟已录得“7连升”，成交额62亿港元。随着H股今年首季业绩会在4月中开始派发，料市场继续关注股份业绩，若然今年首季业绩有改善，则中资股今年余下时间可以相对乐观。否则第二季只会继续捱打，到下半年先有转机。仍然相信随后A股今年有机会见底下，中资股衰极有限。

尽管传统经济股份近期呈强，新经济概念股表现较弱，相信新经济股经过整固后，可以重拾升轨，目前只能守，但可留意电讯设备股，尤其中兴。中兴经过2012年亏损后，去年转亏为盈，每股盈利0.39人民币。第二季业绩不如人意，只赚1亿人民币；但第四季盈利回升至8亿人民币，虽只回到2008年第四季赚8.4亿人民币水平，已是过去8个季度最好的一季。更重要是中兴2012年亏损是因为太多低毛利率合同，导致当年下半年业绩见红，但去年收入跌11%至752亿人民币，受累中国内地智能手机价格下跌，盈利却录得13.6亿人民币，毛利升10%至204.6亿人民币，是因为公司增加高毛利率合同，毛利率由22.1%升至27.2%。而第一季是中兴每年季度盈利最少的一季，只要今年首季盈利同比增长，已经可以憧憬今年全年业绩。

其实，中兴去年业绩是差于市场预期，但公司继续放弃低毛利率合同下，盈利可以恢复增长。彭博综合证券商预期，中兴今年盈利可升越25亿人民币，今明2年每股盈利达0.75人民币和0.92人民币。支持其盈利增长，相信毛利率最高，去年达37.4%的网络设备是关键所在，证券商指三大电讯营运商今年资本开支会增长14%至3,855亿人民币。当中中国移动 今年资本开支预算为2,250亿人民币，同比增长22%，中移动预计其资本开支在今明2年为高峰期，4G资本开支也会由去年的303亿人民币增加至今年749亿人民币，对于行业龙头中兴而言，有机会成为电讯营运商发展4G的直接受惠者。而包括手机的终端产品，今年有望在4G因素下反弹，撑住收入不再下跌。(B05)