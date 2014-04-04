《香港报摘》--其他报纸重要消息4月4日

*明报：

--去年初双倍印花税推出前热卖的多个核心区银座式商厦(可作楼上舖用)近月陆续入伙，令区内供应骤增，例如旺角弥敦道703号金钻玺放租逾半年仍然有近九成楼面未能租出。

--邓普顿新兴市场集团 董事长麦朴思与苏格兰皇家银行 的私人银行Coutts亚洲产品及服务部主管Kenneth Sue均反对把中国A股加入MSCI指数，后者指因A股并不是可自由交易股票。

*星岛日报：

--香港面临人口老化、劳动力萎缩，作为本港最大的雇主的公务员事务局计划延长公务员退休年龄，新入职者退休年龄由60岁，延长到65岁。

--连锁食肆营运商稻香 行政总裁梁耀进称，香港通胀持续令市民消费意欲下降，加上招聘困难，公司今年放慢中餐店开店步伐，但会加快其他食肆、饼铺等开店速度，并积极于中国内地扩展。

--继早前遭美资沽空机构格劳克斯（Glaucus）质疑帐目后，另一新兴投资公司Emerson Analytics亦指控旭光 涉嫌夸大生产量，旭光主席张志刚对此表示，有关指控以偏概全。

*苹果日报：

--恒生银行 的中国分支向户口资产值达30万元人民币的优越理财客提供按中国央行基准利率上浮足10%的两年期定存优惠，年息率为4.125%，不设最低起存额，与国内中型行以及个别香港大型银行北上存息看齐。

--新世界发展 称，私有化新世界中国 计划由于需要额外时间配合开曼群岛大法院之时间表，公司已向执行人员提出申请，寻求双方同意将寄发计划文件的期限由4月3日延至5月19日。

--猪肉制品生产商万洲国际经过一轮上市前推介后，由于市况仍不太明朗，故下周四公布的招股区间料低于20倍市盈率。

*东方日报：

--滙丰 银行最新亚洲经济报告调高香港明年底的基本利率预测至1.25厘，反映预期美国联储局将于明年下半年加息0.75厘。

--据屋宇署数字，2月批出7项住宅及商住项目图则，为近五个月最多，其中最瞩目为新鸿基地产 于2011年拍卖投得的东半山司徒拔道前岭南书院豪宅地，获准建19幢洋房及5幢分层住宅，将提供约72伙单位。

*文汇报：

--渣打香港财富管理维持年初部署建议，认为第二季投资重点重仓环球股票、持有多元化收益及轻仓债券。

--中国电线电缆制造商江南集团 行政副总裁兼执行董事夏亚芳表示，现时行业分散，公司目前市占率只有2%。由于内地流动性收紧，以及大型央企实行中央采购等，行业进入整合淘汰潮。

*大公报：

--朗诗 斥资10.12亿元人民币投得南京市空港枢纽经济区一幅土地以兴建住宅及商业项目，可建楼面面积24.67万平方米，每平方米土地成本4,101元。

--广发银行拟于6月向港交所 递交上市申请，集资20亿美元，上市市帐率1倍，最快8月挂牌。

--碧桂园 首季实现合同销售金额约318.4亿元人民币，为全年销售目标四分之一。（完）

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