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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 13:56 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--4月8日

路透上海4月8日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操
作等多重因素影响。

    以下为本周内(4月5日-4月11日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商  解冻日
    
    暂无
    ----------------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 
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    2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    --------------------------------------
    
     发债主体     规模      期限      债券类型      缴款时间            备注
                 (亿元)

    财政部        280        3年      固息记账国债  4/10-4/14    今年第四期三年品种的首次续发
    财政部        400      3/5年      电子储蓄国债  4/10-4/19
    国开行        300 1/3/5/7/10年    固息金融债    周二         
    中船重工集团   68        3年      中期票据      周二
    神华集团       50        5年      中期票据      周二
    农发行         60        5年      固息增发债    周三         今年第22期增发
                   40       10年      固息增发债    周三         今年第23期增发
                   60        3年      固息增发债    周四         今年第24期增发
                   40        1年      固息金融债    周四
    平安银行       60       10年      二级资本债券  周四         第五年末附发行人赎回权
              
    国开行         80      3/7年      固息增发债    周四         今年第8和10期增发
    中信证券       50      三个月     短期融资券    周四
        
    大唐集团       50      120天     超短期融资券   周四       
    农发行        100        3年      固息增发债    周五         2011年第13期金融债增发
                       (实际剩余期限不足四个月)    
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    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体        债券类型     到期本金规模    到期时间
                                    (亿元)     
    
    农发行           固息金融债      250          上周日
    进出口行         固息金融债      200          周一
    长江三峡集团     固息债          63.5         周二
    国开行           浮息金融债      50           周二
    财政部           储蓄国债        52.13        周四
    中国联合网络    超短期融资券    100           周四
    通信公司
    国开行           固息金融债      60           周五
    财政部           固息国债        300          周五
                
    注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    -------------------------------------------
    央票到期    逆回购到期   正回购到期   合计 
   
      --           --          2,320     2,320
    =====================================================================================
    3.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日
    
    暂无
    =====================================================================================
    (完)

 (整理 吴芳/边竞；审校 李宏薇/丁淑琴)
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