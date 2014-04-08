《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海4月8日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操 作等多重因素影响。 以下为本周内(4月5日-4月11日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 暂无 ---------------------------------------------------------------------------------------- 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,704.16亿元人民币,详情请点选 ======================================================================================= 2.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) -------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 280 3年 固息记账国债 4/10-4/14 今年第四期三年品种的首次续发 财政部 400 3/5年 电子储蓄国债 4/10-4/19 国开行 300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周二 中船重工集团 68 3年 中期票据 周二 神华集团 50 5年 中期票据 周二 农发行 60 5年 固息增发债 周三 今年第22期增发 40 10年 固息增发债 周三 今年第23期增发 60 3年 固息增发债 周四 今年第24期增发 40 1年 固息金融债 周四 平安银行 60 10年 二级资本债券 周四 第五年末附发行人赎回权 国开行 80 3/7年 固息增发债 周四 今年第8和10期增发 中信证券 50 三个月 短期融资券 周四 大唐集团 50 120天 超短期融资券 周四 农发行 100 3年 固息增发债 周五 2011年第13期金融债增发 (实际剩余期限不足四个月) ======================================================================================= 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 农发行 固息金融债 250 上周日 进出口行 固息金融债 200 周一 长江三峡集团 固息债 63.5 周二 国开行 浮息金融债 50 周二 财政部 储蓄国债 52.13 周四 中国联合网络 超短期融资券 100 周四 通信公司 国开行 固息金融债 60 周五 财政部 固息国债 300 周五 注：一般情况下，债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 2,320 2,320 ===================================================================================== 3.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元)合计冻结量 申购日 解冻日 暂无 ===================================================================================== (完) (整理 吴芳/边竞；审校 李宏薇/丁淑琴)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha