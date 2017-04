路透华盛顿4月3日 - 熟悉情况的消息人士称,美国银行 接近与消费者金融保护局(CFPB)达成和解,了结有关该行发行信用卡时捆绑出售其他服务的问题。

美国银行在8月提交的一份文件中表示,已经与多家监管机构进行讨论,以打消当局对该行在发行信用卡时,搭售信用卡债务清偿产品,以及消费者身份信息保护服务的担忧。

该行还表示,可能被要求归还消费者资金,或者向消费者提供其他费用减免,并向一家或多家监管机构支付罚金。

华尔街日报最先报导了美国银行可能与CFPB达成和解的消息,并称美银可能支付超过8亿美元了结对其的指控。

美银与CFPB发言人均不愿置评。

近几年来,CFPB一直在打击信用卡公司搭售付款保护、信用评分追踪和其他产品的行为。自2012年以来,Capital One Financial 、美国运通(American Express) 、Discover Financial Services 以及摩根大通 都已缴纳罚款,以了结有关此类产品的不公平交易行为指控。