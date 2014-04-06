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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--4月7日****

路透4月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
       
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段       预估值       前值
    4月6日(日)
    2350  日本外汇储备(亿美元)                           3月            --      12,882
    
    4月7日(一)
    0130  澳洲ANZ报纸招聘广告                            3月            --       -0.5%
                 网络招聘广告                                           --       +5.3%
    0500  日本同时指标(较前月)                           2月            --        +2.5
              领先指标(较前月)                                          --        +0.5 
    0600  德国工业生产                                   2月         +0.3%       +0.8%
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                3月         +0.2%       +0.1%
                             (较上年同期)                            -0.1%       -0.1% 
    0800  意大利公共赤字/GDP之比                       第四季           --        3.0%
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                     4月          14.2        13.9
    1900  美国消费者信贷(亿美元)                         2月     增加140.9     增加137
    2350  日本未经季节调整经常账(较上年同期)             2月        -28.3%          --
              未经季节调整经常账(亿日圆)                         盈余6,280  赤字15,890    

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段        现值      预估值
    4月4日(五)
    0600  德国工业订单                                   2月          +0.6%       +0.1%
    0700  英国Halifax房价(较前月)                        3月          -1.1%          --
                     三个月房价均值(较上年同期)                       +8.7%          --    
    1230  美国非农就业岗位(万个)                         3月       增加19.2      增加20
              民间就业岗位(万个)                                   增加19.2    增加19.5
              制造业就业岗位(万个)                                  减少0.1     增加0.7
              失业率                                                   6.7%        6.6%
              平均时薪                                                 持平       +0.2%
              每周平均工时                                             34.5        34.4
    1230  加拿大就业变动(万人)                           3月       增加4.29       增加2
                    失业率                                             6.9%        7.0%
                  就业参与率                                          66.2%      66.20%
    1400  加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                  3月           61.8          --
                经季节调整的Ivey采购经理人指数                         55.2        59.0(完)
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