主要国家经济指标预测--4月7日****

路透4月7日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,882 4月7日(一) 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 3月 -- -0.5% 网络招聘广告 -- +5.3% 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- +2.5 领先指标(较前月) -- +0.5 0600 德国工业生产 2月 +0.3% +0.8% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.1% 0800 意大利公共赤字/GDP之比 第四季 -- 3.0% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 4月 14.2 13.9 1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加140.9 增加137 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 2月 -28.3% -- 未经季节调整经常账(亿日圆) 盈余6,280 赤字15,890 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月4日(五) 0600 德国工业订单 2月 +0.6% +0.1% 0700 英国Halifax房价(较前月) 3月 -1.1% -- 三个月房价均值(较上年同期) +8.7% -- 1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加19.2 增加20 民间就业岗位(万个) 增加19.2 增加19.5 制造业就业岗位(万个) 减少0.1 增加0.7 失业率 6.7% 6.6% 平均时薪 持平 +0.2% 每周平均工时 34.5 34.4 1230 加拿大就业变动(万人) 3月 增加4.29 增加2 失业率 6.9% 7.0% 就业参与率 66.2% 66.20% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 61.8 -- 经季节调整的Ivey采购经理人指数 55.2 59.0(完)