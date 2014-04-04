欧洲个股：莱斯银行集团寻求获准提高400名高层员工的奖金--Sky News

路透4月4日 - Sky News周四晚间报导称，莱斯银行集团 将寻求获得批准，提高多达400名高级员工的奖金。

报导称，接受政府资金支持的莱斯银行集团将在召开年度大会前表示，希望员工奖金最高可达工资水平的200%。

自明年开始，欧盟28国银行业员工的奖金将不得超过固定工资水平，若获得银行股东批准，则可放宽至工资的两倍。

英国央行3月时称，正在研究银行高层获得津贴的情况，以判断银行业者是否借此绕开欧盟对于奖金的最新限制规定。

英国财政部消息人士对Sky News表示，有关莱斯银行集团希望获得批准提高高层员工奖金的通知材料，预计将在未来几日内分发。