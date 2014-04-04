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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 12:51 BJT

美国金融：货币政策的前瞻性指引应具有足够的灵活性--费希尔

费希尔称，投资者经常从指引中推断特别的日期和目标，而美联储可能仅仅是解释其思路，并没有给出承诺。

费希尔还称，“FOMC希望确保在不引发通胀率上升和市场不稳的情况下，经济可以持续复苏。”

费希尔表示，基于当前撤出刺激措施的速度，美联储量化宽松应在10月结束。(完)
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