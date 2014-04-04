更正-《焦点》冬季阴霾退去，美国3月就业增长料露出笑脸

(更正：因中文译文有误，标题中“2月”应改为“3月”)

* 3月非农就业岗位预计增长20万个

* 失业率料降至6.6%

* 平均时薪和每周平均工时料将增加

路透华盛顿4月1日 - 随着冬季的阴霾开始烟消云散，美国就业增长可能在3月加速，将发出迄今为止经济增长提速的最明显信号。

据路透调查分析师给出的预估，3月美国非农就业岗位预计增长20万个，为四个月来最大涨幅。2月非农就业岗位增长17.5万。

失业率预计会下滑0.1个百分点，至6.6%。

“数据将会证明经济在第一季遇到的一些困境只是暂时的，”Moody's Analytics的资深分析师Ryan Sweet称，“随着天气回暖，看起来就业市场也是水暖花开。”

美国劳工部将在周五1230 GMT公布备受全球金融市场瞩目的月度就业报告。

异常寒冷且多雪的冬季在12月开始重创经济，并给第一季经济增长带来沉重压力。而企业努力处理掉过剩的库存，长期的失业救助结束，以及食物券减少，也羁绊了经济的增长。

3月就业快速增长，可能会加剧美国联邦储备理事会(美联储/FED)首次上调利率时机的讨论。美联储的债券购买刺激措施预料会在年底前结束，但2015年中之前都不会上调利率。

**接近全数补回就业岗位**

若预估正确，上月的增幅将使得就业岗位仅较衰退前高峰少了46.5万，约莫只需要在几个月的时间就可以填满这缺口。

但长期失业人口仍旧居高不下，许多美国人只能找到兼职工作，而美联储主席叶伦周一表示，这因素说明了美联储需要持续支撑经济。

“劳动市场仍有许多闲置情况，”PNC Financial Services Group的资深分析师Gus Faucher称。“即使失业率朝6%下滑，美联储仍可能暂缓升息，直到见到闲置的劳动力多数已被吸收。”

3月几乎全数的就业增长料来自民间部门，政府部门就业岗位可能减少5,000个。

制造业就业岗位料增加7,000个，2月时为增加6,000个。制造业就业增幅自11月大增后已然放缓。建筑业就业岗位料连续第三个月增加。