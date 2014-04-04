全球金融：投资机构热衷买进航运业贷款，因景气转佳擦亮贸易前景

路透伦敦4月3日 - 全球私募基金公司KKR 已经从两家欧系银行买下总值1.50亿美元的航运业贷款；随着全球经济好转，商品贸易升温，此刻各界对于航运产业的兴致持续升高。

近几个月有许多船只融资贷款的交易浮现，当中有许多是因为银行业者面临更严格的新规定而出售这些贷款，藉以强化其资本。

熟知内情的行业融资消息人士表示，KKR收购由瑞典Nordea Bank及法国巴黎银行所出售的印尼油气航运集团PT Berlian Laju Tanker贷款。

KKR、Nordea Bank及法国巴黎银行全部不愿置评，Berlian Laju则没有对置评请求作出回应。

消息人士指出，这笔交易的价格大概在贷款价值的70%左右。

行业融资及银行界消息人士另表示，有多个单位对莱斯银行集团 5亿美元航运贷款表达兴致，而莱斯银行集团目前正在研究相关提案。

莱斯银行集团拒绝置评。

熟知事况的一名行业消息人士指出，KKR也对于莱斯银行出售的贷款有兴趣。KKR不愿置评。

行业融资消息人士表示，其他有意竞购者包括花旗集团 、美国银行 、私募基金集团Apollo Global Management 、以及资产管理公司Oaktree Capital Management 。

花旗集团、美国银行、Oaktree及Apollo皆拒绝置评。