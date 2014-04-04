《SAFT专栏》德拉吉光说不练，欧洲央行担忧表述凸显其爱莫能助

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
**信贷宽松？**
尽管德拉吉点出，部分的通胀率下滑有些令人意外且负面的，但欧洲央行似乎认为这只是无害的过渡现象，更甚者，可能只是显示出欧元区经济需要改革。
当然，这有部分是真的，但未必可以拿来做为不行动的理由。为了提升竞争力而让薪资和生活水平下滑，或许是无可厚非，但把速度放慢会是更人道和谨慎的做法。即使你认为部分国家的实质薪资确实需要降低，但若名目薪资和物价真的转为负成长，将带来众多潜在的问题。
其中一个问题就是通胀预期，德拉吉强调通胀预期仍受到良好控制，如果指的是未来五年的通胀预期，那确实如此，但若是未来两年的预期，就未必了。
去杠杆化也是，虽然是有需要的，可是当通胀率如此低，要执行会更加困难，而德拉吉自己也承认这一点。略高些的通胀，可以让偿还庞大债务更为轻松一些。
说到底，问题大概不在于通缩之恶，而是在于欧洲央行对于利用手中工具来对抗通缩的能力有所质疑。
德拉吉点出量化宽松在美国的效果较好，因为美国经济是根基于资本市场，因此量化宽松在美国能更有效率地推高资产价格。但欧元区经济较依赖银行放款，因此量化宽松可能只会造成公司债和股市泡沫，帮助不大。
到年底时，德拉吉可能会发现有新的、更严重的问题需要担心。(完) (译文审校 张明钧)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美