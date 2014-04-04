《SAFT专栏》德拉吉光说不练，欧洲央行担忧表述凸显其爱莫能助

**信贷宽松？**

尽管德拉吉点出，部分的通胀率下滑有些令人意外且负面的，但欧洲央行似乎认为这只是无害的过渡现象，更甚者，可能只是显示出欧元区经济需要改革。

当然，这有部分是真的，但未必可以拿来做为不行动的理由。为了提升竞争力而让薪资和生活水平下滑，或许是无可厚非，但把速度放慢会是更人道和谨慎的做法。即使你认为部分国家的实质薪资确实需要降低，但若名目薪资和物价真的转为负成长，将带来众多潜在的问题。

其中一个问题就是通胀预期，德拉吉强调通胀预期仍受到良好控制，如果指的是未来五年的通胀预期，那确实如此，但若是未来两年的预期，就未必了。

去杠杆化也是，虽然是有需要的，可是当通胀率如此低，要执行会更加困难，而德拉吉自己也承认这一点。略高些的通胀，可以让偿还庞大债务更为轻松一些。

说到底，问题大概不在于通缩之恶，而是在于欧洲央行对于利用手中工具来对抗通缩的能力有所质疑。

德拉吉点出量化宽松在美国的效果较好，因为美国经济是根基于资本市场，因此量化宽松在美国能更有效率地推高资产价格。但欧元区经济较依赖银行放款，因此量化宽松可能只会造成公司债和股市泡沫，帮助不大。