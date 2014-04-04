香港房地产：政府预测今年私人住宅落成量按年倍增，创10年新高

路透香港4月4日 - 香港政府周五预测，2014年新住宅单位落成量将较去年大增1.13倍至17,610个，为自2004年以来新高；但明年则会回落28%至12,660个。今明两年新界仍然是主要供应来源，约占六成左右。

据差饷物业估价署发表的《香港物业报告2014》初步统计数字，2013年私人住宅单位落成量为8,250个，是2012年落成量的81%，当中约82%位于新界，九龙占12%，6%位于港岛。

于去年底整体私人住宅空置率按年下降0.2个百分点，为4.1%，相当于46,570个单位，这是由于年内拆卸楼宇所致。其中实用面积少于100平方米的中小型住宅去年末的空置率为3.7%，远低于100平方米以上的大型单位9.7%的空置率。

差饷物业估价署预测2014年及2015年新单位落成量分别约为17,610个和12,660个。今年新落成的单位之中，接近61%在新界；在2015年，新界仍然是主要供应来源，占新供应量的58%。

政府早年因为1997、98年亚洲金融风暴、SARS肆虐导致本港经济低迷，因而先后多次暂停卖地以挽救楼市，但就种下土地供应断层的祸根，加上美国推出多轮量化宽松措施令本港利率跌至极低水平等多种因素，令到楼价自2008年以来大幅飙涨。

及至政府近年推出买家印花税、双倍印花税及特别印花税等控制需求措施后，去年第四季楼价始见回落迹象，惟跌幅仍属轻微。

在私人写字楼方面，预计今年的落成量将达14.8万平方米，其中甲级写字楼占11.5万平方米，分别按年增加两成和18.5%。2015年的写字楼落成量上升至27.7万平方米，当中甲级写字楼占91%，达25.3万平方米。

去年末，私人写字楼的空置率按年升1个百分点至7%，为自2010年以来最高。其中甲级写字楼空置率按年升1.1个百分点至7.2%；乙级写字楼空置率按年升0.7个百分点至6.8%。（完）

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