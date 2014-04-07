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亚洲 | 2014年 4月 7日 星期一 08:28 BJT

《香港重要政经日程》--4月7日-4月11日

================== 今日重要政经消息=================

4月7日（周一）

-- 金管局公布3月份外汇储备资产。

*--09:30 立法会财经事务委员会长远财政计划工作小组会议。

--10:30 中信21世纪 股东特别大会

--14:30 天虹纺织 周年股东大会。

*--18:00 按揭证券公司业绩记者会。

================== 近期重要政经消息=================

4月8日（周二）

--11:30 中国中铁 业绩记者会。

4月9日（周三）

--10:00 安踏体育 周年股东大会。

--10:00 金界控股 周年股东大会。

4月10日（周四）

-- 远东环球 公布首季业绩。

-- 迅销 公布中期业绩。

4月11日（周五）

--11:30 国际货币基金（IMF）全球金融稳定报告记者会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
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