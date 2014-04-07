《香港重要政经日程》--4月7日-4月11日

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
================== 今日重要政经消息=================
4月7日（周一）
-- 金管局公布3月份外汇储备资产。
*--09:30 立法会财经事务委员会长远财政计划工作小组会议。
--10:30 中信21世纪 股东特别大会
--14:30 天虹纺织 周年股东大会。
*--18:00 按揭证券公司业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
4月8日（周二）
--11:30 中国中铁 业绩记者会。
4月9日（周三）
--10:00 安踏体育 周年股东大会。
--10:00 金界控股 周年股东大会。
4月10日（周四）
-- 远东环球 公布首季业绩。
-- 迅销 公布中期业绩。
4月11日（周五）
--11:30 国际货币基金（IMF）全球金融稳定报告记者会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。