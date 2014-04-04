中国债市动态：现券收益率小降，国开行新债减量发行缓和短期供给压力

路透上海4月4日 - 中国银行间债市周五早盘利率债收益率小幅回落，金融债降幅略大。近期现券走势偏弱，资金面预期谨慎及新债供给偏多是主要因素，而国开行宣布将缩减下周新债发行规模，有助于缓和短期供给压力，加之流动性宽松依旧，市场心态稍有放松。

不过市场人士并指出，4月企业缴税等因素对资金面的影响仍存不确定性，而经济疲弱，稳增长政策陆续出台，基本面的走向也有待观察，现券收益率持续下行动力不足。

“七天（回购利率）开的比较低，到3%，中长的（利率债收益率）都下来一点，不过就开盘有一阵成交，现在安静了不少，要放假了，”华东一银行交易员称。

北京时间11:59，银行间市场七天期质押式回购加权利率 报2.9792%，较上日的4.0878%大跌逾110个基点(bp)。

她表示，4月的资金面如何演变仍难预料，而经济基本面走势也不甚明朗，即便国务院开始推出稳增长举措，“政策开始制定到落实，再产生效果，肯定还是需要一定时间的。”

中国经济放缓趋势已定，令政策放松预期升温。而国务院常务会议最新部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。

上海一银行交易员则谈到，国开行缩减发债量只是暂时缓和供给压力，今年新债的总供给仍将高于上年，而接下来还会有优先股和住宅金融专项债券加入发行行列，未来的供给压力仍不可小觑。

中国国家开发银行 周四再次公告调减债券发行规模，其下周二(8日)将发行的增发债规模上限，由此前的280亿元人民币，调减至200亿元。具体债券方面，则取消了10年期品种的发行，仅保留一、三、五、七年四个期限。

剩余期限约4.78年的固息国开债140202券最新成交对应收益率 为5.53%，上日尾盘为5.55%。