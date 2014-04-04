中国货币市场：开盘价引导七天利率大跌，下周补缴存准扰动应不大

路透上海4月4日 - 中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周五均下跌，其中七天品种跌幅逾百个基点，主要是受较低开盘价影响；场内流动性极为宽裕，唯七天价格大跌后，机构融出意愿略受阻，成交回落。
交易员并指出，受清明假期因素影响，月初存款准备金例行调整日将顺延至下周二，补缴压力仍在，但考虑机构"子弹"充裕，且仍在积极融出较长期限资金，料届时流动性能平稳应对。
“七天、14天以上的供给都挺多的，但七天价格跌下来了，融出意愿就没那么强了，对这个价格不是那么认同。”北京一大型商业银行交易员称。
华中一券商交易员则指出，早盘IRS(利率互换，回购定盘利率基准)明显下行，考虑目前资金颇为宽松，不排除部分机构故意做低七天回购价格，以配合IRS等市场的操作策略。
此外他还提到，从央行最新一季度货币政策例会透露的信息来看，市场近期讨论的降低存款准备金措施，短线看不到可能性，不过经济下行压力沉重，预计央行仍会保持流动性在适度水平，“(4月)中下旬要关注一下缴税压力，但央行应该不会很紧。”
中国经济放缓趋势已定，令政策放松预期升温。但中国央行货币政策委员会今年第一季度例会则称，当前中国经济运行仍处在合理区间，继续实施稳健的货币政策。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准应会推迟至下周二(8日)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7540 2.9382 -18.42
七天 2.9792 4.0878 -110.86
14天 4.2584 4.4024 -14.40
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.0400 4.3750 -33.50
七天 3.0000 3.0750 -7.50
14天 3.4000 3.4450 -4.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8100 3.0000 -19.00
七天 3.0140 4.1200 -110.60
14天 4.2768 4.4500 -17.32
Shibor
其中:隔夜 2.7630 2.9500 -18.70
七天 2.9970 4.1030 -110.60
三个月 5.5000 5.5000 +0.00
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)