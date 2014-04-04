中国汇市：人民币即期早盘续走贬，市场对外贸和外汇占款看法存分歧

* 人民币兑美元即期随中间价续贬

* 中间价创近六个半月新低

* 对于外贸和外汇占款的看法分化

* 即期短期料继续跟随中间价方向盘整

路透北京4月4日 - 人民币兑美元即期汇率 周五早盘继续随中间价走贬。隔夜美元指数走强后，人民币中间价贬至六个半月新低，即期波动中枢随之走低，但盘间供求基本平衡，市场在预期分化时仍保持高度谨慎。

交易人士对于3月份的出口数据和外汇占款的看法分歧较大，是近期市场预期分化的主要原因之一。他们认为，当前各类指标指向不一，信号混杂，难以看清方向。

一外资行交易员表示，感觉3月外汇占款不会少，因为央行近期正回购较多，可能说明资金流入压力较大；但另一外资行交易员则认为，从中间价走贬的趋势和每天即期的走势来看，不能排除当月外汇占款出现减少。

而在下周四贸易数据出炉之前，即期汇价有可能随中间价的指引而改变波动中枢，保持相对窄幅的日内盘整。

路透最新市场调查显示，预计人民币兑美元即期汇率短期仍会保持弱势盘整，但在基本面推动下将恢复温和升值趋势，明年一季度末时有望较目前升值3.5%至6.0元关口。

北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.2156元，上日收报6.2107元。今日人民币兑美元中间价 为6.1557元，上日中间价为6.1520元。

全球汇市方面，欧元兑美元周五早盘交投于一个月低位，此前小幅回落，因欧洲央行(ECB)一如市场普遍预期决定维持指标利率不变后发表温和言论。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2340/40，上日尾盘为6.2325。

北京时间12:17，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2156/94元，上一交易日尾盘报6.214元。