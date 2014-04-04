《路透晚报》--4月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外管局：去年国际收支双顺差总量增1.77倍，促平衡压力仍在

中国外管局周五发布2013年国际收支报告称，去年国际收支总顺差达5,090亿美元，较上年增长1.77倍。在年中新兴市场出现局部振荡时，跨境资本仍呈现净流入，显示国际收支总体不平衡问题依然突出。

--中国银监会要求银行加强不良贷款双控管理，组织压力测试--报载

防控不良贷款无疑是今年中国银监会及银行业关注的重点。据上海证券报周五报导，银监会近期已下发了关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见，要求银行加强不良贷款余额和比率“双控”管理，增提拨备，充实资本，加大不良贷款处置力度，并提出要及时开展压力测试。

--分析：“唱空”中国经济的论调今年是否会应验？

融资成本上升、人民币波动性加大、货币市场流动性危机以及企业债券偿付违约，所有这些令人们担忧今年或是中国的“熊年”。中国知名经济学家谢国忠在提到他“唱空”中国楼市和股市的演讲时打趣道：“这就像是一部恐怖片，人们都爱看，可都不愿身在其中。”美籍华人律师章家敦(Gordon Chang)表示：“（熊市）来势汹汹，会是历史性的，很可能就在今年爆发。”

--中国铁路：铁路发展基金初期将保证中西部项目建设资金需求--报载

中国国务院常务会议提出要加快铁路建设，其中将设立的铁路发展基金如何运作引人关注。21世纪经济报 道周五引述接近中国铁路总公司的消息人士称，该方案要求铁路发展基金优先投资于国家规定铁路项目，初期为保证大量中西部项目建设资金需求。

--中美贸易：中国上周取消购买22.14万吨美国玉米，11月来已拒收逾百万吨

美国农业部周四公布，上周中国取消购买22.14万吨美国玉米，自去年11月以来中国已拒收逾100万吨玉米，因其中涉及未经中国批准的转基因玉米。

【固定收益】

--中国债市：3月商业银行增持力度加大，政金债净增量创三年新高--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，3月末债券托管余额为26.4万亿元人民币，当月增加3,078亿元。其中商业银行连续第八个月增持债券，且规模较前几个月有所放大，至1,110亿元。

--中国证监会：13中森债违约属于个案风险事件

在徐州中森通浩私募债出现利息违约后，中国证监会新闻发言人周五表示，13中森债 违约属于个案风险事件。证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上表示，证监会将遵循市场化原则依法处置，积极维护投资者权益，引导各相关市场主体依照法律规定和债券契约处理利益诉求。

--中国货币市场：开盘价引导七天利率大跌，下周补缴存准扰动应不大

中国银行间市场主要质押式回购加权利率周五均下跌，其中七天品种跌幅逾百个基点，主要是受较低开盘价影响；场内流动性极为宽裕，唯七天价格大跌后，机构融出意愿略受阻，成交回落。

--中国债市动态：现券收益率小降，国开行新债减量发行缓和短期供给压力

中国银行间债市周五早盘利率债收益率小幅回落，金融债降幅略大。近期现券走势偏弱，资金面预期谨慎及新债供给偏多是主要因素，而国开行宣布将缩减下周新债发行规模，有助于缓和短期供给压力，加之流动性宽松依旧，市场心态稍有放松。

--中国债市：流动性泛滥IRS回落，预期分化下周盘整可能较大

中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)本周连续上涨后，周五受流动性泛滥带动下出现回落。交易员称，经济基本面和资金面走向双双存不确定性，所以当前场内预期分化，IRS下周盘整可能性相对更大。

--中国票据市场：本周转贴利率小跌持稳，买卖价差拉大不易达成交投

中国票据市场转贴利率本周小跌持稳。交易员指出，流动性持续宽松，周初转贴利率延续小幅回落态势，此后在低位逐步持稳，本周场内买卖双方价差有所扩大，不易达成交易。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘续走贬，市场对外贸和外汇占款看法存分歧

人民币兑美元即期汇率周五早盘继续随中间价走贬。隔夜美元指数走强后，人民币中间价贬至六个半月新低，即期波动中枢随之走低，但盘间供求基本平衡，市场在预期分化时仍保持高度谨慎。

--路透调查：人民币兑美元汇率在短期盘整后料重拾升势，一年后升至6.0元 路透最新市场调查显示，预计人民币兑美元即期汇率短期仍会保持弱势盘整，但在基本面推动下将恢复温和升值趋势，明年一季度末时有望较目前升值3.5%至6.0元关口。

--离岸人民币：招商银行三年期点心债以4.1%定价，认购倍数5倍

中国股份制银行--招商银行三年期点心债以4.1%定价，较初始指导利率低了25基点，并获得逾5倍热烈追捧。

【证券/期货】

--《技术分析》中国股市沪综指延续拉锯行情

中国股市沪综指本周延续拉锯行情，大盘围绕短期均线波动形成夹板走势，多空双方均无力打破盘局。短期技术面显示，指标多在中值区域钝化，整体量能水平亦较前周有所萎缩，大盘运行仍未能选择明确方向。

--中国股市：沪综指收盘上涨，投资者尝试配置低估值周期股

中国股市沪综指周五收盘上涨。分析师指出，稳增长的政策预期有助大盘企稳，部分机构尝试配置一些估值较低的周期类股票，推动大盘反弹，不过市场气氛仍谨慎，成交维持较低水平。

--《焦点》中国私募基金“转正”紧锣密鼓，监管加强下行业转型悄然来临

随着4月底备案日期大限的临近，中国千余家私募基金正在加紧排队登记备案。虽然基金业协会反复强调，此举既非行政许可亦非发放经营牌照，但业界仍将其看作是私募基金行业变革的一个重要转折点。

--中国黄金：过去一个月进口减少，因需求降温且人民币走贬