更正-路透基点：亚太资源集团旗下部门筹集最高2.65亿美元贷款--RLPC(4月4日)

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
(更正：因译文有误，内文第三段改为“台湾中小企业银行”，非“合作金库银行”)
路透香港4月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，亚太资源国际控股有限公司(APRIL，简称亚太资源集团)旗下销售部门--AP Enterprises (Macao) Commercial Offshore，正在筹集一笔最高2.65亿美元五年期分期贷款。
这笔贷款由同集团公司Peak Pulp & Paper Ltd背书保证，牵头行为荷兰银行、西班牙桑坦德银行、国泰世华银行、及First Gulf银行。四家牵头行各承贷5,000万美元。
在四家牵头行提供的2亿美元以外，借款方目前正在行使一项6,500万美元的绿鞋贷款权。目前为止，中信银行(国际)已加入承贷2,000万美元。台湾银行承贷1,500万美元，台湾土地银行及台湾中小企业银行各承贷1,000万美元。
预料还将有另一家台资银行加入承贷1,000万美元。
计划在本月签署贷款协议。
这笔贷款从第15个月起分16季等额偿还，平均期限3.125年。
利率为Libor加码350个基点。
承贷2,000万美元的银行获得110个基点承诺费，承贷1,000-1,900万美元的银行有100个基点承诺费。(完)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。