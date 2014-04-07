更正-路透基点：亚太资源集团旗下部门筹集最高2.65亿美元贷款--RLPC(4月4日)

(更正：因译文有误，内文第三段改为“台湾中小企业银行”，非“合作金库银行”)

路透香港4月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，亚太资源国际控股有限公司(APRIL，简称亚太资源集团)旗下销售部门--AP Enterprises (Macao) Commercial Offshore，正在筹集一笔最高2.65亿美元五年期分期贷款。

这笔贷款由同集团公司Peak Pulp & Paper Ltd背书保证，牵头行为荷兰银行、西班牙桑坦德银行、国泰世华银行、及First Gulf银行。四家牵头行各承贷5,000万美元。

在四家牵头行提供的2亿美元以外，借款方目前正在行使一项6,500万美元的绿鞋贷款权。目前为止，中信银行(国际)已加入承贷2,000万美元。台湾银行承贷1,500万美元，台湾土地银行及台湾中小企业银行各承贷1,000万美元。

预料还将有另一家台资银行加入承贷1,000万美元。

计划在本月签署贷款协议。

这笔贷款从第15个月起分16季等额偿还，平均期限3.125年。

利率为Libor加码350个基点。