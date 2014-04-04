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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 13:29 BJT

国际油市：布兰特原油守于106美元上方，但料将创下三个月来最大单周跌幅

美国原油5月合约 小涨0.05美元，报100.34美元。近月合约料将创下三周来首见的周线下跌。

利比亚的东部油港重启，可望每天释出60万桶原油，使该国日产出从大约15万桶的水平升高，但仍远低于去年7月的每日140万桶。

“鉴于其能立即产生影响，对市场来说，那是相当敏感的发展，”CMC Markets首席分析师Ric Spooner称。

“利比亚的产量是否会很快上升，取决于事情怎么解决。交易商面临如何因应的困难抉择。”

俄罗斯和西方之间的关系因乌克兰问题而仍然紧张，为油价提供了支撑。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/张若琪 审校 张涛)
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